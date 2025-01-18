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مشاهير العرب - محمد سعد يكشف سبب غيابه عن السينما وعودته بفيلم "الدشاش".. فيديو - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - محمد سعد يكشف سبب غيابه عن السينما وعودته بفيلم "الدشاش".. فيديو - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - محمد سعد يكشف سبب غيابه عن السينما وعودته بفيلم "الدشاش".. فيديو - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 18 يناير 2025 12:11 صباحاً - كشف الفنان محمد سعد، سبب غيابه عن السينما خلال الفترة الماضية، بعد مشاركته بشخصية "بشر الكتاتني" في فيلم "الكنز 2" للمخرج شريف عرفة والذي تم طرحه عام 2019.

وأوضح الفنان محمد سعد في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج سبوت لايت، المذاع على قناة صدى البلد، أن غيابه عن السينما خلال الـ 5 سنوات الماضية لعدم تكرار شخصيته بفيلم "الكنز"، وكان يبحث عن شخصية جديدة خارج إطار "اللمبي"، حتى استقر على شخصيته بفيلم "الدشاش"، والذي يعرض حاليًا في السينمات بمصر وعدد من الدول العربية.

وأكد محمد سعد، على أن جميع الفنانين المشاركين بفيلم "الدشاش" على مستوى عالي جدًا من الموهبة، خاصًة وأن الفيلم تدور أحداثه في إطار كوميدي أكشن وفكرته جديدة عن الأفلام الذي قدمها من قبل.

وتطرق محمد سعد للحديث عن تهنئة الفنان أحمد حلمي بطرح فيلم الدشاش قائلاً: "أحمد حلمي حبيبي وشقيقي، وفكرني بأيام المعهد، وبفيلم 55 إسعاف، لما كنا لسة بنحلم".

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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