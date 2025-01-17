مشاهير العرب - سر غياب منة فضالي عن حفل «joy awards» | صورة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 17 يناير 2025 07:16 مساءً - اعتذرت الفنانة منة فضالي، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل التغريدات «إكس» عن حضور حفل «joy awards» المقرر أن ينطلق غدا السبت 18 يناير، وذلك بحضور عدد كبير من نجوم الفن في العالم والوطن العربي.

وكتبت منة فضالي، عبر حسابها على «إكس» تعتذر عن حفل joy awards، قائلة: «لظروف خارجة عن إرادتي حقيقي لأني بصور من امبارح و مخلصه تصوير النهاردة مقدرتش أسافر Joy awards، بعتذر جدا جدا لعدم حضوري حقيقي، شكرا على الدعوة من الأساس، اعتذر بشده معالي المستشار ترك آل الشيخ، وهيئة الترفيه، شاربيل، وحقيقي كان نفسي جدا أكون موجودة».

آخر أعمال منة فضالي

والجدير بالذكر، أن آخر أعمال منة فضالي مشاركتها في مسلسل كوبرا الذي عرض خلال موسم رمضان 2024.

أبطال مسلسل «كوبرا»

مسلسل «كوبرا»، بطولة الفنان محمد إمام، وشارك في بطولته عدد كبير من النجوم: مجدى كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبد المغني، محمود البزاوى، أحمد عبد الحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخي، دنيا ماهر، ألحان المهدى، منة فضالي، معتز هشام، علاء مرسي، هشام إسماعيل، محسن منصور، وعدد من ضيوف الشرف.

والعمل من تأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج أحمد شفيق، وإنتاج شركة صدف SADAF.