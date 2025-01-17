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مشاهير العرب - انطلاق مهرجان النجوم الدولي بدار الأوبرا المصرية 7 فبراير - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - انطلاق مهرجان النجوم الدولي بدار الأوبرا المصرية 7 فبراير - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - انطلاق مهرجان النجوم الدولي بدار الأوبرا المصرية 7 فبراير - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 17 يناير 2025 11:26 مساءً - أعلنت إدارة مهرجان أخبار النجوم الدولي برئاسة الدكتور علاء البلتاجي عن موعد إقامة الدورة الأولى من المهرجان، والذي من المقرر إقامته خلال شهر فبراير المقبل بمركز الإبداع الفني في دار الأوبرا المصرية.

مهرجان أخبار النجوم الدولي في دورته الأولى بصياغة مختلفة فهو يعتمد على تكريم الفنانين والإعلاميين والشخصيات العامة المؤثرة في المجتمع المصري والعربي.

من ناحية أخرى يهدف مهرجان أخبار النجوم الدولي إلى تقديم الجوائز للمبدعين في العديد من الفئات، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي، مما يجعله مناسبة هامة لدعم وتحفيز الفنانين والمبدعين في كافة التخصصات.

وقد حددت إدارة المهرجان موعد انطلاقته ليكون يوم الجمعة 7 فبراير 2025، في دار الأوبرا المصرية، ليجمع عددًا من أبرز الشخصيات في المجال الفني والإعلامي.

يُتوقع أن يشهد المهرجان حضورًا لافتًا من المشاهير والمهتمين بالفن، كما سيكون محط اهتمام الصحافة ووسائل الإعلام التي ستواكب كل تفاصيل الحدث.

من ناحيته، أعرب الدكتور علاء البلتاجي رئيس مهرجان أخبار النجوم 2025 عن سعادته وفخره بالمشاركة في هذا المهرجان الذي يعد من أبرز الفعاليات الفنية التي تساهم في تسليط الضوء على النجوم والمواهب المبدعة في مختلف المجالات، وأكد أن المهرجان يشكل منصة هامة للاحتفاء بالفن والفنانين، ويعكس دور الفن في توحيد الشعوب وتعزيز التفاهم بين الثقافات المختلفة.

في إجابته عن مهرجان "أخبار النجوم الدولي 2025"، قال الدكتور علاء البلتاجي، إن المهرجان يعد من أهم الفعاليات الثقافية والفنية التي تجمع بين الفنانين والمبدعين من مختلف أنحاء العالم، وأكد البلتاجي أن هذا الحدث يسهم في تعزيز العلاقات الثقافية بين الدول ويشكل منصة مهمة لإبراز الأعمال الفنية المتميزة.

كما أشار إلى أن المهرجان سيضم مجموعة من الفعاليات المميزة وتكريمات خاصة لعدد من الشخصيات الفنية البارزة.

وفي ختام حديثه، شدد البلتاجي أن مهرجان "أخبار النجوم الدولي" يمثل فرصة لعرض إبداعات الفنانين من مختلف البلدان، وأنه يدعم بشكل كبير الفن والإبداع في المنطقة العربية والعالم.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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