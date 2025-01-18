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"أهداف.. خارج الثلاث خشبات" أحدث إصدارات إسكرايب للناقدة الرياضية نجوى مصطفى - أخبار كلمتك

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"أهداف.. خارج الثلاث خشبات" أحدث إصدارات إسكرايب للناقدة الرياضية نجوى مصطفى - أخبار كلمتك

"أهداف.. خارج الثلاث خشبات" أحدث إصدارات إسكرايب للناقدة الرياضية نجوى مصطفى - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 18 يناير 2025 12:05 صباحاً - أصدرت دار إسكرايب للنشر والتوزيع أحدث منشوراتها والذي حمل عنوان "أهداف.. خارج الثلاث خشبات" للكاتبة والناقدة الرياضية نجوى مصطفى، وذلك استعدادًا للمشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56 والتي ستنطلق خلال الأيام المقبلة. 

ويعد الكتاب توثيقًا رياضيًّا وتاريخيًّا لما أحدثته كرة القدم في الشعوب بعيدًا عن المستطيل الأخضر، وكيف كان أثرها أكبر من أثر الكثير من الأمور الأخرى، ففي كوت ديفوار مثلًا استطاع منتخب الأفيال بنجاحاته أن ينهي الحرب الأهلية بعد أن جمع السكان حوله، وبفضل تألق زين الدين زيدان تمكن المهاجرين من أخذ حقوق كثيرة كانت ممنوعة عليهم قبل مونديال 1998.

وعلى هذا النهج يسرد الكتاب وعبر شخصيات رياضية بداية من بيليه وحتى محمد صلاح أثر تلك اللعبة على الجماهير وكيف غيرت تواريخ وأنهت حروب وكانت قوة ناعمة قوية لدول أخرى ما وصفته الكاتبة بأهداف حقيقية لكنها تلك المرة لم تهز الشباك فقط بل هزت أعماق ووجدان الشعوب. 

ويقدم الكتاب الناقد الرياضي الكبير حسن المستكاوي، الذي أشاد في مقدمة الكتاب بمحتواه وكيف مزج بين اللغة الأدبية والرياضية في أسلوب رشيق جعل منه مادة توثيق رياضية ممتعة لكل من سيقرأه.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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