مشاهير العرب - رفقة ماجد الكدواني.. رانيا يوسف تواصل الترويج لـ «موضوع عائلي 3 | صورة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 16 يناير 2025 05:25 مساءً - تواصل الفنانة رانيا يوسف، الترويج عبر منصاتها الرقمية لمشاهد مسلسل «موضوع عائلي 3 الذي يجمعها بالفنان ماجد الكدواني، اليوم الخميس، وذلك بعدما عرضت حلقاته من خلال منصة شاهد الرقمية.

وشاركت رانيا يوسف، عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» عدد من اللقطات المصورة التي تكشف عن مشاهدها مع الفنان ماجد الكدواني ضمن أحداث مسلسل «موضوع عائلي»، قائلة: «تفتكروا عبلة هتعمل إيه تاني في إبراهيم وهتنجح تتجوزه ولا لا».

عدد حلقات مسلسل موضوع عائلي 3

ويتكون مسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث من 10 حلقات، حيث إنه ينتمي إلى عالم المسلسلات القصيرة وتعرض حلقاته عبر منصة شاهد.

مسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث

وتدور أحداث مسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث حول إبراهيم بعد أن تشهد حياته مُتغيراً هاماً، حيث يُصبح جداً لأول مرة، وفي الوقت ذاته تتداخل علاقته بمن حوله من أفراد العائلة، وتشهد الحلقات الكثير من المُفاجآت والأحداث الشيقة التي ستجمع المُشاهدين في أجواء عائلية مُمتعة.

أبطال مسلسل موضوع عائلي 3

ويضم مسلسل موضوع عائلي عددًا كبيرًا من النجوم، ومن أبرزهم: ماجد الكدواني، طه دسوقي، محمد رضوان، ياسمينا العبد، سما إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد عز الدين وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندي، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي.