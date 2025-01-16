مشاهير العرب - بعد انتقاده.. أحمد العوضي يعلن عن أسماء الفائزين في مسابقته - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 16 يناير 2025 08:36 مساءً - كشف الفنان أحمد العوضي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن موعد إعلانه عن الفائزين في مسابقته الأخيرة، اليوم الخميس، وذلك بعد تعرضه لحملة كبيرة من الانتقادات.

وفي هذا السياق، شارك أحمد العوضي صورة عبر حسابه على «فيسبوك» معلنا عن موعد إعلان للفائزين في مسابقته، قائلا: «صباح الفل علي أخواتي الساعة 9 مساء إن شاء الله اللايف، وهختار العشر الباقيين أو الـ 15.

وكان أحمد العوضي، علق عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك» في بث مباشر على انتقاد مسابقته، قائلا: «قالي سنتين بعمل مسابقات علشان في عهد بيني وبين ربنا إن أي رزق يجيلي هتشاركوني فيه.. واللي متضايق يعمل زيي واللي شايف إني باعمل دعاية براحته».

آخر أعمال أحمد العوضي

ومن ناحية أخرى، يعيش أحمد العوضي حالةً من النشاط الفني في الوقت الحالي، حيث يواصل تصوير مشاهد مسلسل «فهد البطل» المقرر عرضه ضمن أعمال موسم رمضان 2025.

ويشارك أحمد العوضي، في بطولة مسلسل «فهد البطل»، عدد من النجوم أبرزهم: ميرنا نور الدين، نسرين أمين، عصام السقا، صفوة، أحمد عبد العزيز، صفاء الطوخي، عزت الزين، لوسي، وجارٍ التعاقد مع باقي أفراد العمل.

ومن المقرر أن يتكون مسلسل «فهد البطل» من 30 حلقة، وتدور أحداثه في إطار صعيدي شعبي، وهو من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي.