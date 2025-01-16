السفير نبيل فهمي يكشف سبب استقالة كبار موظفي أمريكا (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 16 يناير 2025 10:21 مساءً - قال السفير نبيل فهمي، وزير الخارجية الأسبق، إن الشعب الأمريكي عاد لانتخاب دونالد ترامب بسبب بحث الشعب الأمريكي عن ذاته وهويته، مشيرًا إلى أن أمريكا تنظر على الخطر دائما وهو القوى الخارجية الأخرى، سواء الاتحاد السوفيتي أو الصين.

وأشار خلال استضافته مع الإعلامي حمدي رزق، مقدم برنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد» إلى أن الشعب الامريكي هو من يحدد مصيره في الانتخابات الرئاسية، سواء كان الرئيس ديمقراطي أو جمهوري، لافتًا إلى أن دونالد ترامب رجل اقتصادي قد يعكس الحلم الأمريكي.

وأضاف السفير نبيل فهمي أن ترامب محق في أن هناك مؤسسات أمريكية «متخومة» بالموظفين تحتاج إلى التقليل، معلقا: "هناك موظفون كبار وعلى رأسهم رئيس الـFBI بدأوا يستقيلون، تخوفا من الإقالة المقبلة من حكومة ترامب".

واستكمل قائلا: "ترامب قد يدعم إسرائيل بأسلحة غير موجودة لديها، وذلك من أجل الدعم في مواجهة إيران وحماس في غزة، وما حدث في سوريا ليس صدفة، واتفاق الهدنة في غزة قد يكون مؤقتا وغير نهائي".

واستكمل السفير نبيل فهمي قائلا: "حماس وإسرائيل لديهما حسابات داخلية والهدنة هي مرحلة إعداد للتعامل مع إدارة ترامب".