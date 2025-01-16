رانيا يوسف تخطف ماجد الكدواني في الحلقة الثامنة من مسلسل موضوع عائلي 3 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 07:15 صباحاً - دارت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث حول نجاح إبراهيم في التستر على نفسه أمام زوجته، أثناء وجود عبلة في المنزل عندهم.

لاحقًا، تواجه شيماء موقفًا محرجًا بسبب سارة، التي تتهمها بسرقة خاتمها الخاص، وتقوم بإهانتها وسبها، لكن عباس، يتسلل ويضع الخاتم المفقود في الحمام، مما يؤدي إلى اكتشاف إبراهيم الخاتم هناك، فيوبخ سارة بشأن اتهامها الباطل لشيماء.

يذهب إبراهيم للاعتذار لشيماء فتشعر هي بالامتنان له وتحضنه وتخبره أنه بمثابة والد لها، لكن مريم تراه وهو يحتضنها، فتبدأ في الشك بعلاقتهما.

تزداد الشكوك عندما تخبر زينب كل من مريم وسارة بأنها تظن أن شيماء هي ابنة إبراهيم، بعدما سمعت مصادفة منه جملة تشير إلى ذلك.

تتصاعد الريبة في قلب مريم تجاه إبراهيم، خاصة مع تصرفاته الغريبة والمفاجئة في كل موقف يجمعهما، حتى أن مريم كانت على وشك الاقتراب منه في إحدى الليالي، وبينما كانت في الحمام يتفاجأ إبراهيم بوجود عبلة في غرفته، حيث نجحت في إحداث حفرة في الحائط المجاور لغرفة إبراهيم وأصبحت تدخل إليه من الدولاب، كما أصبحت تطارده كذلك في منزل شقيقته لأن عبلة نجحت في شراء الشقة المجاورة لمنزل إبراهيم، وفي إحدى الليالي يتلقى إبراهيم مكالمة من عبلة تطلب منه النزول إليها وتدعوه لعصير فيغشى عليه ويستيقظ ليجد نفسه في مدينة ساحلية مع عبلة.

وعلى هامش الحلقة يقنع غازي وخالد المخرج معتز التوني لإخراج الفيلم الذي هم على وشك إنتاجه من بطولة حسن، ويجتمعون معا لإقناع حسن الذي يشعر بأن الأمور تسير بصورة عبثية.

أبطال مسلسل موضوع عائلي 3

ويضم مسلسل موضوع عائلي عددًا كبيرًا من النجوم، ومن أبرزهم: ماجد الكدواني، طه دسوقي، محمد رضوان، ياسمينا العبد، سما إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد عز الدين وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندي، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي.

عدد حلقات مسلسل موضوع عائلي 3

ويتكون مسلسل موضوع عائلي 3 من 10 حلقات، حيث إنه ينتمي إلى عالم المسلسلات القصيرة وتعرض حلقاته عبر منصة شاهد.

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