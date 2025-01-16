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لبس الحلق تاني، أحمد سعد يثير الجدل مجدد في احتفالية ألبومه الجديد (فيديو) - أخبار كلمتك

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لبس الحلق تاني، أحمد سعد يثير الجدل مجدد في احتفالية ألبومه الجديد (فيديو) - أخبار كلمتك

لبس الحلق تاني، أحمد سعد يثير الجدل مجدد في احتفالية ألبومه الجديد (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 03:35 صباحاً - احتفل الفنان أحمد سعد ، بانطلاق ألبومه الجديد حبيبنا والذي طرحه أمس الأربعاء وتضمن 9 أغان.

لمشاهدة الفيديو من هنا.

 

ألبوم أحمد سعد الجديد 

واحتفل أحمد سعد بانطلاق الألبوم داخل أحد الإستوديوهات بحضور جميع صناع الألبوم ومن بينهم تامر حسين وعزيز الشافعي ونادر حمدي وغيرهم.

وظهر أحمد سعد في احتفالية الألبوم، وهو يرتدي الحلق  ويرقص مع صناع الألبوم على أنغام أغنية “مفتقدني”. 

طرح النجم أحمد سعد ،  أحدث ألبوماته الغنائية والتي جاءت بعنوان “حبيبنا” وذلك على منصات الموسيقي وموقع يوتيوب.

ألبوم أحمد سعد الجديد 

ويتضمن ألبوم أحمد سعد الجديد بعنوان “حبينا” 9 أغان هي، عايز سلامتك، لو تيجي، بسيط، أنا مشيت، سودا سودا، تيجي نحارب، عمري اللي فات، مفتقدني، بالإضافة إلى الأفنية الرئيسية للألبوم حبينا.


ويتعاون أحمد سعد في ألبومه الجديد مع تامر حسين وعزيز الشافعي ونادر حمدي وأدهم معتز ونادر عبد الله وأحمد إبراهيم ومنة القيعي وإيهاب عبد الواحد ومحمد الشافعي ومدين.

 

وكان النجم أحمد سعد حقق نحاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية من خلال إطلاقه عددًا من الأغنيات وأيضا تواجده في أضخم حفلات العام الماضي في مصر وعدد من الدول العربية بالإضافة إلى تقديمه حملات إعلانية ناجحة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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