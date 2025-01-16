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بشير التابعي: نجم الشباك في مصر وابتعاده عن المنتخب الوطني أضر بحسام حسن - أخبار كلمتك

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بشير التابعي: نجم الشباك في مصر وابتعاده عن المنتخب الوطني أضر بحسام حسن - أخبار كلمتك

بشير التابعي: نجم الشباك في مصر وابتعاده عن المنتخب الوطني أضر بحسام حسن - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 06:25 صباحاً - الزمالك، أكد بشير التابعي، نجم نادي الزمالك السابق، أنه يجب عودة إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لصفوف منتخب مصر في الفترة القادمة.

 

منتخب مصر تضرر بغياب إمام عاشور

وقال بشير، في تصريحات تليفزيونية: "لاعبان مميزان أفضل من 20 صفقة، وإمام عاشور، لاعب جيد، ويجب أن ينضم للمنتخب وابتعاده أضر المنتخب الوطني وأضر حسام حسن، ويجب أن تم احتواؤه من قبل المدرب".

بشير التابعي، كلمتك

إمام عاشور نجم الشباك

وتابع:" إمام عاشور، أصبح نجم الشباك في مصر، وليس عند الأهلي فقط".

وأكمل:" كيف يعاني الأهلي من ضغوط وهو يمتلك تلك الإمكانيات، وكل ما يقال مبررات غير مقبولة، والزمالك عنده كل الأمراض المستعصية، ولا يوجد فلوس أو إدارة أو مدرب أو لاعبين".

وواصل:" في الزمالك العديد من اللاعبين تشارك في مراكز غير مراكزها، ولو هنعذر الأهلي بسبب الضغوط، كده نعمل تعظيم سلام للعيبة الزمالك".

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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