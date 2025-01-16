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الرياضة - 08:31 - ارتفاع سعر الذهب اليوم الخميس 16 يناير 2025 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:31 - ارتفاع سعر الذهب اليوم الخميس 16 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:31 - ارتفاع سعر الذهب اليوم الخميس 16 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 16 يناير 2025 08:31 صباحاً - سعر الذهب اليوم.. ارتفع سعر الذهب داخل محلات الصاغة بمصر، صباح اليوم الخميس 16 يناير 2025، وذلك بعد التراجع الأخير الذي شهده أمس الأربعاء، فارتفع سعر الذهب عيار 18 وهو الفئة الأكثر مبيعا في القاهرة عند 3248.5 جنيه للبيع، 3227.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم

ويقدم موقع كلمتك لزواره ومتابعيه في السطور التالية، تحديث مستمر لـ سعر الذهب اليوم في مصر، ضمن خدمة مستمرة يقدمها الموقع في مختلف المجالات، ويمكنكم المتابعة بالضغط هنـــــــــا.

سعر الذهب اليوم في مصر
سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 16 يناير 2025
سعر الذهب بيع شراء
عيار 24 4331.5 جنيه 4302.75 جنيه
عيار 22 3970.5 جنيه 3944.25 جنيه
عيار 21 3790 جنيها 3765 جنيها
عيار 18 3248.5 جنيه 3227.25 جنيه
عيار 14 2526.75 جنيه 2510 جنيها
عيار 12 2165.75 جنيه 2151.5 جنيه

سعر الذهب اليوم الخميس 16 يناير

سعر الذهب عيار 24

ارتفع سعر الذهب عيار 24 في مصر اليوم عند 4331.5 جنيه للبيع، 4302.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سجل سعر الذهب عيار 22 حالة من الارتفاع داخل محلات الصاغة عند 3970.5 جنيه للبيع، 3944.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

ارتفع سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر عند مستوى 3790 جنيها للبيع، 3765 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب في مصر عيار 18 في السوق المحلي حالة من الارتفاع عند 3248.5 جنيه للبيع، 3227.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

ارتفع سعر الذهب عيار 14 في السوق المحلي عند 2526.75 جنيه للبيع، 2510 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سجل سعر الذهب عيار 12 في مصر ارتفاعا عند 2165.75 جنيه للبيع، 2151.5 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب في مصر عند 30320 جنيها للبيع، 30120 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 9

بلغ سعر الذهب عيار 9 في مصر حالة من الارتفاع عند 1624.25 جنيه للبيع، 1613.5 جنيه للشراء.

سعر أونصة الذهب

سجل سعر أونصة الذهب اليوم في مصر لتسجل 2694.21 دولار للبيع، 2693.94 دولارا للشراء.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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