سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الخميس - أخبار كلمتك

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الخميس - أخبار كلمتك

علاء نصر الدين: خطة قومية طموحة لتطوير صناعة الأثاث والأخشاب - أخبار كلمتك

علاء نصر الدين: خطة قومية طموحة لتطوير صناعة الأثاث والأخشاب - أخبار كلمتك

اخر تحديث لأسعار صرف العملات الأجنبية ظهر الخميس بعدن (تواصل إنهيار الريال) - أخبار كلمتك

اخر تحديث لأسعار صرف العملات الأجنبية ظهر الخميس بعدن (تواصل إنهيار الريال) - أخبار كلمتك

باحثة إسرائيلية تتحدث عن إشعال الحرب في اليمن - أخبار كلمتك

باحثة إسرائيلية تتحدث عن إشعال الحرب في اليمن - أخبار كلمتك

العثور على رجل مقتولا بطريقة مروعة(صورة) - أخبار كلمتك

العثور على رجل مقتولا بطريقة مروعة(صورة) - أخبار كلمتك

مقتل شاب يمني في عملية سطو مسلح بأمريكا - أخبار كلمتك

مقتل شاب يمني في عملية سطو مسلح بأمريكا - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:16 - قبل بيعهم بالسوق السوداء.. ضبط 7 أطنان دقيق مدعم خلال 24 ساعة - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:16 - قبل بيعهم بالسوق السوداء.. ضبط 7 أطنان دقيق مدعم خلال 24 ساعة - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:16 - عيار 21 الآن.. سعر الذهب في منتصف تعاملات اليوم الخميس 16 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:16 - عيار 21 الآن.. سعر الذهب في منتصف تعاملات اليوم الخميس 16 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:16 - العراق يشيد بجهود قطر ومصر والولايات المتحدة لوقف إطلاق النار في غزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:16 - العراق يشيد بجهود قطر ومصر والولايات المتحدة لوقف إطلاق النار في غزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:16 - فليك يثني على أداء برشلونة في كأس ملك إسبانيا - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:16 - فليك يثني على أداء برشلونة في كأس ملك إسبانيا - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

السكك الحديدية: الشبورة سبب تأخيرات القطارات - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
السكك الحديدية: الشبورة سبب تأخيرات القطارات - أخبار كلمتك

السكك الحديدية: الشبورة سبب تأخيرات القطارات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 10:25 صباحاً -  تتوقع الهيئة القومية للسكك الحديدية ارتفاع معدل تأخيرات القطارات اليوم الخميس، بالتزامن مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، والتي تشهدها البلاد مؤخرا، والتي أجبرت السكك الحديدية على تخفيض سرعة القطارات على معظم الخطوط.

وبلغ متوسط مستوى تأخيرات   القطارات، أكثر من 55  دقيقة مع استمرار تخفيض السرعة صباحًا، فى مداخل القرى بسبب الشبورة الضبابية، بينما كانت خطوط بورسعيد الأعلى في تأخيرات القطارات اليوم بـ 100  دقيقة.

 

متابعة التشغيل داخل الهيئة القومية لسكك حديد مصر

 وتابع رئيس الهيئة القومية للسكك الحديد إجراءات التشغيل على كافة الخطوط على مدار الساعة، لضمان تنفيذ جميع تعليمات التشغيل الخاصة بجهاز التحكم “إي تي سي”، والالتزام بالسرعات المقررة وفحص القطارات قبل التحرك من المحطات.

 

وجاءت التأخيرات كالتالي:       

أولًا: خط القاهرة / الإسكندرية 

متوسط تأخيرات القطارات 20  دقيقة

ثانيًا: خط القاهرة / السد العالي 

متوسط تأخيرات القطارات كالآتي: 

القاهرة / أسيوط 60 دقيقة 

أسيوط / أسوان 60 دقيقة

 

ثالثًا: خط  بنها / بورسعيد

متوسط تأخيرات القطارات 90 دقيقة

 

رابعًا: خط  طنطا / المنصورة / دمياط 

متوسط تأخيرات القطارات 45  دقيقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

برلماني: مصر الداعم الأول للقضية الفلسطينية.. ووقف إطلاق النار يخفف المعاناة عن أهالي غزة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق