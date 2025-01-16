عبد العاطي يبحث مع وزراء سودانيين إعادة الأعمار بعد وقف إطلاق النار - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 12:35 مساءً - التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة فى ختام زيارته لبورسودان، مساء أمس الأربعاء فى لقاء جماعى مع وزراء الصحة، والنقل، والعدل، والمالية والتخطيط الاقتصادي السودانيين، وحضر اللقاء الدكتور على يوسف الشريف وزير الخارجية السودانى.

الراوبط التاريخية التى تجمع مصر والسودان

وثمن الوزير عبد العاطى والوزراء السودانيون الروابط التاريخية التى تجمع مصر والسودان وعلاقة الأخوة الوطيدة التى تجمع الشعبين الشقيقين، ودار نقاش حول سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والسودان في المجالات الفنية المختلفة، بما فى ذلك قطاعات الصحة والنقل والمواصلات والمالية والاقتصاد والعدل وبما يحقق المنفعة المتبادلة للشعبين الشقيقين.

كما أعربوا عن تطلعهم لزيادة وتيرة تبادل الزيارات بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة لاستكشاف الإمكانيات والفرص الواعدة التى تتمتع بها كل من مصر والسودان.

انعقاد الملتقى الثانى لرجال الأعمال فى السودان

وأعرب الوزير عبد العاطى والوزراء السودانيون عن تطلعهم لانعقاد الملتقى الثانى لرجال الأعمال فى السودان خلال الفترة المقبلة، وذلك لدفع العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، وبما يسهم فى تعزيز الترابط الاقتصادى وتشجيع التعاون بين القطاع الخاص بالبلدين.

إعادة الإعمار فى السودان

كما تناول وزير الخارجية مع الوزراء السودانيين مسألة إعادة الإعمار فى السودان فى مرحلة ما بعد التوصل لوقف إطلاق النار فى البلاد، حيث استعرض الوزير عبد العاطى الإمكانيات المتميزة للشركات المصرية في العديد من المجالات والخبرة التى أصبحت تتمتع بها والمشروعات التنموية العديدة التى قامت بتدشينها في إفريقيا فى مجال البناء والتشييد والطاقة والزراعة والصناعات الدوائية والغذائية، مؤكدًا على إمكانية أن يكون لهذه الشركات دور محورى في دعم السودان وتطلعاته التنموية.

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