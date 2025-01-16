تدعيم مطلع الدائري في المنصورية بأسوار خرسانية بعد سرقة "الحديدية" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 02:15 مساءً - وجه محافظ الجيزة المهندس عادل النجار بتدعيم مطلع الطريق الدائري بمنطقة المنصورية بأسوار خرسانية جديدة، وذلك بعد تكرار حالات سرقة الأسوار الحديدية الموجودة مسبقًا.

وأكد المحافظ أن هذه الخطوة تأتي حرصًا على سلامة المواطنين، حيث أن سرقة الأسوار الحديدية تشكل خطورة كبيرة على قائدي المركبات المترددين على هذا الطريق الحيوي.

تنفيذ أعمال تركيب الأسوار الخرسانية الجديدة

وبالتعاون مع الهيئة العامة للطرق والكباري، تم البدء بالفعل في تنفيذ أعمال تركيب الأسوار الخرسانية الجديدة على جانبي مطلع الطريق الدائري من طريق المنصورية، بالإضافة إلى إجراء الصيانة اللازمة لمسار المطلع بأكمله.

كما أشار المحافظ إلى أنه سيتم فحص حالة قطاعات أخرى من الطريق الدائري، مثل منطقة كرداسة، وتدعيمها بالحواجز الخرسانية إذا لزم الأمر، وذلك لضمان سلامة جميع مستخدمي الطريق.

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