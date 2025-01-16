الرياضة - 06:01 - سعر الذهب بالدولار اليوم الخميس 16 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 16 يناير 2025 06:01 مساءً - ارتفع سعر الذهب بالدولار خلال تعاملات اليوم الخميس 16 يناير 2025، وفقا لآخر تحديث، حيث سجل سعر الذهب عيار 21 الآن نحو 75.59 دولار، أي ما يعادل 3810 جنيها مصريا.

سعر الذهب بالدولار

وفي هذا الإطار، تستعرض كلمتك لقرائها في السطور التالية، سعر الذهب بالدولار خلال تعاملات اليوم الخميس 16 يناير 2025، وذلك ضمن خدمة إخبارية شاملة تقدمها لزوارها في عدد كبير من الموضوعات المختلفة والمتنوعة على مدار الساعة، وللمتابعة اضغط هنــــــــــا.

سعر الذهب بالدولار عيار 24

سجل سعر الذهب بالدولار عيار 24 خلال التعاملات اليوم الأربعاء 16يناير 2025 نحو 86.39 دولار، أي ما يعادل 4354.25جنيه مصري.

سعر الذهب بالدولار عيار 22

ووصل سعر الذهب بالدولار عيار 22 الآن في الأسواق إلى 79.20دولار أي ما يعادل 3991.5جنيهًا مصريًا.

سعر الذهب بالدولار عيار 21 بالدولار

وبلغ سعر الذهب بالدولار عيار 21 الأكثر مبيعًا وطلبًا في الأسواق اليوم الخميس 16 يناير 2025، نحو 75.59دولار أي ما يعادل 3810جنيهًا.

سعر الذهب بالدولار اليوم الخميس 16 يناير 2025 سعر الذهب جنيه دولار عيار 24 4354.25 جنيه 86.39 دولار عيار 22 3991.5 جنيه 79.20دولار عيار 21 3810 جنيهًا 75.59دولار عيار 18 3265.75 جنيه 64.80دولار عيار 14 2540 جنيهًا 50.40دولار عيار 12 2177.25 جنيه 43.20دولار عيار 9 1632.75 جنيه 32.40دولار

سعر الذهب بالدولار عيار 18 بالدولار

وسجل سعر الذهب بالدولار عيار 18 الآن في الأسواق خلال تداولات اليوم الخميس نحو 64.80دولار أي ما يعادل 3265.75 جنيه.

سعر الذهب بالدولار عيار 14 بالدولار

وأما عن سعر الذهب بالدولار عيار 14 فوصل إلى 50.40دولار أي ما يعادل 2540 جنيه مصري.

سعر الذهب بالدولار عيار 12

ووصل سعر الذهب بالدولار عيار 12 اليوم الخميس إلى 43.20 دولار، أي ما يعادل إلى 2177.25جنيه.

سعر الذهب بالدولار عيار 9

وبلغ سعر الذهب بالدولار عيار 9 خلال تعاملات اليوم الخميس 16يناير نحو 32.40دولار أي ما يعادل 1632.75جنيه مصري.