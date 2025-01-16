الرياضة - 06:01 - سعر الذهب بالدولار اليوم الخميس 16 يناير 2025 - أخبار كلمتك

شيخ قبيلة الجعادنة في ضيافة المناضل محمد علي أحمد - أخبار كلمتك

شيخ قبيلة الجعادنة في ضيافة المناضل محمد علي أحمد - أخبار كلمتك

عاجل: زعيم الحوثيين يحسم الجدل ويعلن موقفه من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة - أخبار كلمتك

عاجل: زعيم الحوثيين يحسم الجدل ويعلن موقفه من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة - أخبار كلمتك

«السكة الحديد»: تشغيل قطارات إضافية خلال إجازة نصف العام الدراسي - أخبار كلمتك

«السكة الحديد»: تشغيل قطارات إضافية خلال إجازة نصف العام الدراسي - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:11 - استشهد 5 فلسطينيين جراء قصف الاحتلال شمال قطاع غزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:11 - استشهد 5 فلسطينيين جراء قصف الاحتلال شمال قطاع غزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:11 - فائض صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري يرتفع لـ 11.6 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:11 - فائض صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري يرتفع لـ 11.6 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:11 - وزير الخارجية الأمريكي يشيد بالجهود الحثيثة التي بذلتها مصر لـ وقف إطلاق النار في غزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:11 - وزير الخارجية الأمريكي يشيد بالجهود الحثيثة التي بذلتها مصر لـ وقف إطلاق النار في غزة - أخبار كلمتك

رئيس البيت الفني للمسرح ضيف إيمان أبو طالب على الحياة - أخبار كلمتك

رئيس البيت الفني للمسرح ضيف إيمان أبو طالب على الحياة - أخبار كلمتك

أسعار تذاكر حفل رامي صبري في فاميلي بارك - أخبار كلمتك

أسعار تذاكر حفل رامي صبري في فاميلي بارك - أخبار كلمتك

وزير الاستثمار: 40.8 مليار دولار قيمة الصادرات السلعية خلال 2024 بنسبة زيادة 14%.. السعودية أكبر الأسواق المستقبلة لها.. وقطاع مواد البناء يسجل 10.6 مليار دولار - أخبار كلمتك

وزير الاستثمار: 40.8 مليار دولار قيمة الصادرات السلعية خلال 2024 بنسبة زيادة 14%.. السعودية أكبر الأسواق المستقبلة لها.. وقطاع مواد البناء يسجل 10.6 مليار دولار - أخبار كلمتك

مالكوم يحضر نجله الرضيع لإستاد مباراة الهلال والفتح بالدوري السعودي (فيديو) - أخبار كلمتك

مالكوم يحضر نجله الرضيع لإستاد مباراة الهلال والفتح بالدوري السعودي (فيديو) - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 06:01 - سعر الذهب بالدولار اليوم الخميس 16 يناير 2025 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 06:01 - سعر الذهب بالدولار اليوم الخميس 16 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:01 - سعر الذهب بالدولار اليوم الخميس 16 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 16 يناير 2025 06:01 مساءً - ارتفع سعر الذهب بالدولار خلال تعاملات اليوم الخميس 16 يناير 2025، وفقا لآخر تحديث، حيث سجل سعر الذهب عيار 21 الآن نحو 75.59 دولار، أي ما يعادل 3810 جنيها مصريا.

سعر الذهب بالدولار

وفي هذا الإطار، تستعرض كلمتك لقرائها في السطور التالية، سعر الذهب بالدولار خلال تعاملات اليوم الخميس 16 يناير 2025، وذلك ضمن خدمة إخبارية شاملة تقدمها لزوارها في عدد كبير من الموضوعات المختلفة والمتنوعة على مدار الساعة، وللمتابعة اضغط هنــــــــــا.

سعر الذهب بالدولار

سعر الذهب بالدولار عيار 24

سجل سعر الذهب بالدولار عيار 24 خلال التعاملات اليوم الأربعاء 16يناير 2025 نحو 86.39 دولار، أي ما يعادل 4354.25جنيه مصري.

سعر الذهب بالدولار عيار 22

ووصل سعر الذهب بالدولار عيار 22 الآن في الأسواق إلى 79.20دولار أي ما يعادل 3991.5جنيهًا مصريًا.

سعر الذهب بالدولار عيار 21 بالدولار

وبلغ سعر الذهب بالدولار عيار 21 الأكثر مبيعًا وطلبًا في الأسواق اليوم الخميس 16 يناير 2025، نحو 75.59دولار أي ما يعادل 3810جنيهًا.

سعر الذهب بالدولار
سعر الذهب بالدولار اليوم الخميس 16 يناير 2025
سعر الذهب جنيه دولار
عيار 24 4354.25 جنيه 86.39 دولار
عيار 22 3991.5 جنيه 79.20دولار
عيار 21 3810 جنيهًا 75.59دولار
عيار 18 3265.75 جنيه 64.80دولار
عيار 14 2540 جنيهًا 50.40دولار
عيار 12 2177.25 جنيه 43.20دولار
عيار 9 1632.75 جنيه 32.40دولار

سعر الذهب بالدولار عيار 18 بالدولار

وسجل سعر الذهب بالدولار عيار 18 الآن في الأسواق خلال تداولات اليوم الخميس نحو 64.80دولار أي ما يعادل 3265.75 جنيه.

سعر الذهب بالدولار عيار 14 بالدولار

وأما عن سعر الذهب بالدولار عيار 14 فوصل إلى 50.40دولار أي ما يعادل 2540 جنيه مصري.

سعر الذهب بالدولار

سعر الذهب بالدولار عيار 12

ووصل سعر الذهب بالدولار عيار 12 اليوم الخميس إلى 43.20 دولار، أي ما يعادل إلى 2177.25جنيه.

سعر الذهب بالدولار عيار 9

وبلغ سعر الذهب بالدولار عيار 9 خلال تعاملات اليوم الخميس 16يناير نحو 32.40دولار أي ما يعادل 1632.75جنيه مصري.

اقرأ أيضاً
سعر الذهب والدولار الآن.. ارتفاع الأصفر واستقرار الأخضر

عيار 18 بكام؟.. سعر الذهب في العراق اليوم الخميس 16 يناير 2025

سعر الذهب في المغرب اليوم الخميس 16 يناير 2025.. عيار 21 يسجل هذا الرقم

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الزمالك يسعى لمواصلة الانتصارات في الدوري الممتاز عبر بوابة حرس الحدود - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق