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وزارة التعليم تحدد إجراءات وموعد امتحانات الثانوية العامة 2025 - أخبار كلمتك

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وزارة التعليم تحدد إجراءات وموعد امتحانات الثانوية العامة 2025 - أخبار كلمتك

وزارة التعليم تحدد إجراءات وموعد امتحانات الثانوية العامة 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 16 يناير 2025 09:01 مساءً - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد عقد امتحانات الثانوية العامة 2025، حيث تبدأ يوم السبت 14 يونيو المقبل، فيما تنطلق امتحانات الدور الثاني يوم 16 أغسطس 2025، مشيرة إلى أن الفئات المسموح لها بدخول الامتحانات هم الطلاب المقيدين بـ الصف الثالث الثانوي بشعبتيها الأدبية والعلمية، بشرط تحقيق نسبة حضور لا تقل عن 85% من عدد أيام الدراسة كطلاب منتظمين.

إجراءات وزارة التربية والتعليم

وأشارت الوزارة إلى أنه سيسمح أيضًا للطلاب الذين انطبق عليهم النظام الحديث منذ عام 2012-2013، ولم يتقدموا سابقًا لـ امتحانات الصف الثالث الثانوي، حيث يجب التوجه إلى لجان النظام والمراقبة لبحث حالتهم واستيفاء الإجراءات المطلوبة، لافتة إلى أن القرار يشمل الذين تم إسقاط قيدهم لأعذار قهرية مع استمرار معاملتهم كطلاب منتظمين.

وتُتاح للطلاب المنتظمين فرصة التقدم للامتحانات مرتين داخل المدرسة ومرتين بنظام المنازل، بينما يُسمح لطلاب المنازل بالتقدم أربع مرات، ولا يحق للطلاب الناجحين أو الذين استنفدوا عدد مرات الرسوب المسموح بها، والمحددة بأربعة أعوام، التقدم مرة أخرى للحصول على الشهادة، ويتم تسجيل استمارات التقدم للامتحانات إلكترونيًا عبر موقع الوزارة، حيث يبدأ استقبالها في المدارس اعتبارًا من الأحد 9 فبراير 2025، على أن يكون آخر موعد للتسجيل الإلكتروني يوم الخميس 20 فبراير 2025، مع تحديد يوم 27 فبراير كحد أقصى لتسليمها للمدارس.

الأوراق المطلوبة

ونوهت وزارة التربية والتعليم، أنه يجب على طلاب الثانوية العامة تقديم المستندات المطلوبة، وهي: «أصل شهادة الميلاد - صورة بطاقة الرقم القومي - ثلاث صور شخصية مطابقة للصورة الموجودة بالاستمارة الإلكترونية»، فيما يلتزم الطالب وولي أمره بالتوقيع على إقرار بعدم حيازة الهواتف المحمولة أو الأجهزة الإلكترونية داخل لجان الامتحانات.

واستكملت الوزارة أن المدارس مُلزمة بمراجعة بيانات الاستمارات، مثل الشعبة واللغات والمواد المترجمة، والتأكد من صحة بيانات الطلاب في كشوف الامتحانات، فيما يُخصص مبلغ 20 جنيهًا لاستخراج بيان درجات الرسوب عن كل طالب راسب، على أن تُجمع تلك المبالغ وتسدد باسم الإدارة العامة للامتحانات.

أما الطلاب المقيدون بالمدارس الخاصة، فتتولى أقسام شئون الطلبة بالإدارات التعليمية مراجعة قيدهم وصحة بياناتهم الدراسية لضمان انتظام الإجراءات المتعلقة بامتحانات الثانوية العامة.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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