خبر سار لمرضى العيون بالجيزة، توفر خدمة رسم العصب والشبكية بمستشفى رمد إمبابة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 09:20 مساءً - أعلنت محافظة الجيزة عن توافر خدمة رسم العصب البصري والشبكية الكهربائية بمستشفى الرمد بامبابة، وذلك تلبيةً لمطالب المواطنين وحرصًا على تقديم أفضل الرعاية الصحية.

وأكدت محافظة الجيزة أن هذه الخدمة ستكون متاحة للمرضى أيام السبت والأحد والثلاثاء والأربعاء، وذلك لتسهيل حصول المرضى على الخدمة في أوقات تناسبهم.

أهمية هذه الخدمة

وأوضحت المحافظة أن هذه الخدمة تساعد في تشخيص العديد من أمراض العيون بدقة عالية، مثل السكري والضغط والتهابات العصب البصري، كما يمكن استخدام هذه الخدمة لمتابعة تطور الحالات المرضية وتقييم استجابة العلاج.

وأهابت محافظة الجيزة بجميع المرضى الراغبين في إجراء هذه الفحوصات بالتواصل مع المستشفى لحجز مواعيد الكشف.

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