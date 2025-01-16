مشاهير العرب - نقيب الممثلين يشكر وزير الإسكان بعد الحصول على أرض فارغة لتوسعة دار إقامة الفنانين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 16 يناير 2025 09:01 مساءً - وجه الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، رسالة شكر لـ وزير الإسكان ورئيس جهاز أكتوبر، بعد الموافقة على طلبه بالحصول على أرض فارغة بجوار دار إقامة الفنانين لتوسعة الدار.

وأشار زكي، خلال حواره مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، في حلقة خاصة من دار «إقامة كبار الفنانين»، ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة»، أنه لن يتم توسعة الدار فقط، بل سيكون هناك عيادات خارجية، لمعالجة الفنانين، وخدمة أهالي المنطقة.

وأضاف أنه تم إخطاره أمس من قبل المهندس محمد مصطفى رئيس جهاز أكتوبر، بالموافقة على منح النقابة الأرض، وتم استلام الموافقة، وتم التواصل مع مركز بحوث جامعة القاهرة لتولي الإشراف بالمبنى الجديد الذي سيتم بنائه.

أبرز أعمال أشرف زكي

مؤخرا شارك أشرف زكي، في مسلسل مليحة الذي عرض خلال موسم رمضان 2024، وحقق العمل نجاح.

ودارت أحداث مسلسل مليحة حول أسرة من أصل فلسطيني تعيش في (السلوم)، ولكن بعد أحداث ليبيا تضطر للعودة مرة أخرى إلى (غزة) عن طريق مصر، ثم تواجه العديد من الصعوبات.

وشارك في بطولة مسلسل مليحة عدد من نجوم الفن، أبرزهم: دياب، ميرفت أمين، أشرف زكي، حنان سليمان، علي الطيب، أمير المصري، والعمل من تأليف رشا الجزار، وإخراج عمرو عرفة.