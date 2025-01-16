مشاهير العرب - بإطلالة ساحرة.. ملك قورة تحتفل بعيد ميلادها الـ 32 (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 16 يناير 2025 09:01 مساءً - احتفلت الفنانة ملك قورة، عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» بعيد ميلادها الـ 32 على طريقتها الخاصة، اليوم الخميس.

وشاركت ملك قورة، المتابعين عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام» أحدث جلسة تصوير لديها التي احتفلت بها، وظهرت بإطلالة تميل إلى الأسود، معلقة عليها قائلة: «هذا عيد ميلادي».

آخر أعمال ملك قورة

والجدير بالذكر، أن آخر أعمال ملك قورة مشاركتها في فيلم «جوازة توكسيك» بالتعاون مع النجمة ليلي علوي.

فيلم جوازة توكسيك

أحداث فيلم جوازة توكسيك، تدور في إطار كوميدي حول قصة حب فريدة وكريم، التي بدأت بسوء تفاهم في دبي، وتمر بعدها برحلة من الصراعات بعودتهما إلى مصر، بعد تدخل الأهل في مصيرهما، حيث ينتمي كل منهما إلى خلفية اجتماعية مختلفة تماماً عن الآخر، وهو ما يخلق الكثير من المفارقات الكوميدية، فهل ستنتهي رحلة فريدة وكريم بالزواج الذي يحلمان به؟

أبطال فيلم جوازة توكسيك

يضم فيلم جوازة توكسيك، في بطولته نخبة من نجوم الفن، أبرزهم: ليلى علوي، بيومي فؤاد، تامر هجرس، هيدي كرم، محمد أنور، ملك قورة، نورين أبو سعدة، فاروق قنديل، والعمل من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.