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الرياضة - 06:01 - مفاجأة سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 16 يناير 2025 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 06:01 - مفاجأة سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 16 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:01 - مفاجأة سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 16 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 16 يناير 2025 06:01 مساءً - سجل سعر الذهب ارتفاعًا مفاجئا خلال تعاملات اليوم الخميس 16 يناير 2025، في أسواق الصاغة بمصر.

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 3810 جنيهًا للبيع، و3785 جنيهًا للشراء، فيما وصل سعر عيار 18 إلى 3265.75 جنيه للبيع، و3244.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن

وترصد كلمتك، لقرائها في السطور التالية، حالة سعر الذهب بمختلف الأعيرة في أسواق الصاغة، وذلك ضمن خدمة إخبارية شاملة تقدمها لزوارها في عدد كبير من الموضوعات المختلفة والمتنوعة على مدار الساعة، وللمتابعة اضغط هنـــــــــا.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس في أسواق الصاغة نحو 4354.25 جنيه للبيع، و4325.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

وعن سعر الذهب عيار 22 في أسواق الصاغة وفقًا لآخر تحديثات له، فوصل إلى 3991.5 جنيه للبيع، و3965.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا ومبيعًا في الأسواق المصرية نحو 3810 جنيهًا للبيع، و3785 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

وأما عن سعر الذهب عيار 18 فسجل ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم في سوق الصاغة، حيث وصل إلى 3265.75 جنيه للبيع، و3244.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 14

وارتفع سعر الذهب عيار 14 في أسواق الصاغة بمصر خلال تعاملات اليوم، حيث سجل نحو 2540 جنيهًا للبيع، و2523.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

وبلغ سعر الذهب عيار 12 الآن في الأسواق نحو 2177.25 جنيه للبيع، و2162.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

وحقق سعر الذهب عيار 9 خلال تعاملات اليوم الخميس 16 يناير 2025، نحو 1632.75 جنيه للبيع، و1622.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب في الأسواق نحو 30480 جنيهًا للبيع، و30280 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم الخميس 16 يناير 2025
سعر الذهب بيع شراء
عيار 24 4354.25 جنيه 4325.75 جنيه
عيار 22 3991.5 جنيه 3965.25 جنيه
عيار 21 3810 جنيهًا 3785 جنيهًا
عيار 18 3265.75 جنيه 3244.25 جنيه
عيار 14 2540 جنيهًا 2523.25 جنيه
عيار 12 2177.25 جنيه 2162.75 جنيه
عيار 9 1632.75 جنيه 1622.25 جنيه
سعر الجنيه الذهب 30480 جنيهًا 30280 جنيهًا
سعر أوقية الذهب 2715.37 دولار 2715.03 دولار

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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