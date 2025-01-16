فيلم الهنا إللي أنا فيه يحقق 35 مليون جنيه في أول شهر من عرضه - أخبار كلمتك

فيلم الهنا إللي أنا فيه يحقق 35 مليون جنيه في أول شهر من عرضه - أخبار كلمتك

حدث كبير وهام ستشهده غداً عدن - أخبار كلمتك

حدث كبير وهام ستشهده غداً عدن - أخبار كلمتك

قيادي حوثي بارز يتحدث عن موقف جماعته من هذا الامر - أخبار كلمتك

قيادي حوثي بارز يتحدث عن موقف جماعته من هذا الامر - أخبار كلمتك

وزير الثقافة يناقش مع مدير عام الإيسيسكو دعم الثقافة الإبداعية والابتكار - أخبار كلمتك

وزير الثقافة يناقش مع مدير عام الإيسيسكو دعم الثقافة الإبداعية والابتكار - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:36 - حالة الطقس غدًا الجمعة.. بيان هيئة الأرصاد الجوية - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:36 - حالة الطقس غدًا الجمعة.. بيان هيئة الأرصاد الجوية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بالفيديو.. لحظه هروب منفذ حادث طعن سيف علي خان - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بالفيديو.. لحظه هروب منفذ حادث طعن سيف علي خان - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد انتقاده.. أحمد العوضي يعلن عن أسماء الفائزين في مسابقته - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد انتقاده.. أحمد العوضي يعلن عن أسماء الفائزين في مسابقته - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أيمن بهجت قمر في ضيافة «صاحبة السعادة» بهذا الموعد | صور - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أيمن بهجت قمر في ضيافة «صاحبة السعادة» بهذا الموعد | صور - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - موعد عرض فيلم الهوى سلطان على «يانغو بلاي» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - موعد عرض فيلم الهوى سلطان على «يانغو بلاي» - أخبار كلمتك

بكام الأرز اليوم الخميس بالسوق المحلي؟ - أخبار كلمتك

بكام الأرز اليوم الخميس بالسوق المحلي؟ - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

حدث كبير وهام ستشهده غداً عدن - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
حدث كبير وهام ستشهده غداً عدن - أخبار كلمتك

حدث كبير وهام ستشهده غداً عدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 16 يناير 2025 08:37 مساءً - كلمتك/خاص

تستعد منصة بازاري، أكبر منصة يمنية للتسوق عبر الإنترنت، لإقامة أكبر حفل سنوي لها غداً في ساحة الحجاز بمدينة عدن، وذلك في حدث مميز ينتظره الجمهور.

سيُقام الحفل من الساعة 5:00 عصراً حتى الساعة 11:00 مساءً، ويتضمن سحوبات على جوائز كبرى وفرصاً للفوز بالعديد من المفاجآت القيمة.

بازاري، التي تُعد الخيار الأول للتسوق الإلكتروني في اليمن، توفر لعملائها تجربة شراء مميزة تصل منتجاتها إلى عتبة منازلهم بخدمة توصيل موثوقة وسريعة.

لا تفوّتوا هذا الحدث الكبير، حيث يجتمع المرح والتسوق والهدايا في ليلة لا تُنسى!
 

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

حديث سعودي عن يمن جديد - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق