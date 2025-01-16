حدث كبير وهام ستشهده غداً عدن - أخبار كلمتك

تستعد منصة بازاري، أكبر منصة يمنية للتسوق عبر الإنترنت، لإقامة أكبر حفل سنوي لها غداً في ساحة الحجاز بمدينة عدن، وذلك في حدث مميز ينتظره الجمهور.

سيُقام الحفل من الساعة 5:00 عصراً حتى الساعة 11:00 مساءً، ويتضمن سحوبات على جوائز كبرى وفرصاً للفوز بالعديد من المفاجآت القيمة.

بازاري، التي تُعد الخيار الأول للتسوق الإلكتروني في اليمن، توفر لعملائها تجربة شراء مميزة تصل منتجاتها إلى عتبة منازلهم بخدمة توصيل موثوقة وسريعة.

لا تفوّتوا هذا الحدث الكبير، حيث يجتمع المرح والتسوق والهدايا في ليلة لا تُنسى!

