صندوق الطرق يستكمل هذا الامر السار في لحج (تفاصيل) - أخبار كلمتك

تستمر الأعمال في مشروع استكمال وإنشاء طريق عقبة خلق بمديرية حالمين في محافظة لحج، حيث باشرت الفرق الفنية التابعة للجهة المنفذة رش مادة الـMC في المقطع الأول من الطريق.

ويعد المشروع خطوة هامة لتحسين البنية التحتية في المنطقة، إذ يسهم في تسهيل حركة النقل للمواطنين، وتعزيز استدامة الطرق، وتطوير شبكة النقل بشكل عام.

ويتم تنفيذ المشروع بتمويل وإشراف صندوق صيانة الطرق والجسور، المركز الرئيسي عدن، وبتوجيهات من وزارة الأشغال العامة والطرق، ضمن الجهود المستمرة لتطوير شبكة الطرق وتحقيق بيئة نقل آمنة وسلسة للسائقين والمواطنين.