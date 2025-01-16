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صندوق الطرق يستكمل هذا الامر السار في لحج (تفاصيل) - أخبار كلمتك

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صندوق الطرق يستكمل هذا الامر السار في لحج (تفاصيل) - أخبار كلمتك

صندوق الطرق يستكمل هذا الامر السار في لحج (تفاصيل) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 16 يناير 2025 10:07 مساءً - كلمتك/ خاص

تستمر الأعمال في مشروع استكمال وإنشاء طريق عقبة خلق بمديرية حالمين في محافظة لحج، حيث باشرت الفرق الفنية التابعة للجهة المنفذة رش مادة الـMC في المقطع الأول من الطريق.

ويعد المشروع خطوة هامة لتحسين البنية التحتية في المنطقة، إذ يسهم في تسهيل حركة النقل للمواطنين، وتعزيز استدامة الطرق، وتطوير شبكة النقل بشكل عام.

ويتم تنفيذ المشروع بتمويل وإشراف صندوق صيانة الطرق والجسور، المركز الرئيسي عدن، وبتوجيهات من وزارة الأشغال العامة والطرق، ضمن الجهود المستمرة لتطوير شبكة الطرق وتحقيق بيئة نقل آمنة وسلسة للسائقين والمواطنين.

 

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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