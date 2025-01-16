انتقادات لاذعة يوجهها النسي إلى هؤلاء - أخبار كلمتك

صرح العميد خالد النسي أن المجلس الانتقالي الجنوبي يواجه ضغوطاً دولية وإقليمية تجعله يلتزم بجميع المبادرات التي تُطرح أمامه، حتى وإن كانت تلك المبادرات تحمل في طياتها إجحافاً بحقوق المواطن الجنوبي. وأكد النسي أن هذا النهج يعكس تراجع الالتزام الأدبي والأخلاقي للمجلس الانتقالي تجاه المواطن الجنوبي، الذي أصبح -حسب قوله- في آخر أولويات المجلس.

وأشار النسي إلى أن مثل هذه السياسات قد تؤثر على ثقة المواطنين بالمجلس وتثير التساؤلات حول مدى حرصه على تحقيق تطلعات الشعب الجنوبي، داعياً إلى إعادة النظر في الأولويات بما يخدم مصالح الجنوب وأبنائه أولاً.