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انتقادات لاذعة يوجهها النسي إلى هؤلاء - أخبار كلمتك

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انتقادات لاذعة يوجهها النسي إلى هؤلاء - أخبار كلمتك

انتقادات لاذعة يوجهها النسي إلى هؤلاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 16 يناير 2025 10:27 مساءً - كلمتك/ خاص

صرح العميد خالد النسي أن المجلس الانتقالي الجنوبي يواجه ضغوطاً دولية وإقليمية تجعله يلتزم بجميع المبادرات التي تُطرح أمامه، حتى وإن كانت تلك المبادرات تحمل في طياتها إجحافاً بحقوق المواطن الجنوبي. وأكد النسي أن هذا النهج يعكس تراجع الالتزام الأدبي والأخلاقي للمجلس الانتقالي تجاه المواطن الجنوبي، الذي أصبح -حسب قوله- في آخر أولويات المجلس.

وأشار النسي إلى أن مثل هذه السياسات قد تؤثر على ثقة المواطنين بالمجلس وتثير التساؤلات حول مدى حرصه على تحقيق تطلعات الشعب الجنوبي، داعياً إلى إعادة النظر في الأولويات بما يخدم مصالح الجنوب وأبنائه أولاً.

 

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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