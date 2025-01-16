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ضبط عصابة لترويج المخدرات - أخبار كلمتك

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ضبط عصابة لترويج المخدرات - أخبار كلمتك

ضبط عصابة لترويج المخدرات - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 16 يناير 2025 10:27 مساءً - كلمتك/خاص:

خلال أربع عمليات وضبطيات متسلسلة… ألقى منتسبوا ادارة مكافحة المخدرات بساحل حضرموت بفرعي الشحر غيل باوزير والديس الشرقية، القبض على عصابة لترويج وبيع المخدرات بين أوساط المجتمع بمديريات الشحر والديس الشرقية والريدة وقصيعر.

وتأتي عملية ضبط المتهمين من عناصر العصابة متلبسين بحوزتهم أكثر من 4500 جرام من مادة  الحشيش المخدر وأدوات تقطيع، بالتنسيق المشترك بين فروع ادارة مكافحة المخدرات بالمديريات بالتعاون مع ادارة الامن والشرطة بمديرية الديس الشرقية ونقطة القارة البيضاء العسكرية.

وثمن الرائد وضاح عمر بازومح نائب مدير إدارة مكافحة المخدرات بساحل حضرموت التنسيق والتعاون المشترك بين فروع ادارة مكافحة المخدرات بالمديريات وكافة الأجهزة الأمنية والعسكرية.

مشيداً بالجهود المتواصلة في متابعة ورصد وضبط أفراد العصابة، والتي تواصلت عمليات ضبطهم قرابة ثلاث أيام متواصلة.

مشدداً على ضرورة الاستمرار وتكتيف الجهود من متابعة ورصد وضبط مهربي ومروجي ومتعاطي المخدرات والحد من انتشارها والحفاظ على أمن واستقرار حضرموت.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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