ضبط عصابة لترويج المخدرات - أخبار كلمتك

خلال أربع عمليات وضبطيات متسلسلة… ألقى منتسبوا ادارة مكافحة المخدرات بساحل حضرموت بفرعي الشحر غيل باوزير والديس الشرقية، القبض على عصابة لترويج وبيع المخدرات بين أوساط المجتمع بمديريات الشحر والديس الشرقية والريدة وقصيعر.

وتأتي عملية ضبط المتهمين من عناصر العصابة متلبسين بحوزتهم أكثر من 4500 جرام من مادة الحشيش المخدر وأدوات تقطيع، بالتنسيق المشترك بين فروع ادارة مكافحة المخدرات بالمديريات بالتعاون مع ادارة الامن والشرطة بمديرية الديس الشرقية ونقطة القارة البيضاء العسكرية.

وثمن الرائد وضاح عمر بازومح نائب مدير إدارة مكافحة المخدرات بساحل حضرموت التنسيق والتعاون المشترك بين فروع ادارة مكافحة المخدرات بالمديريات وكافة الأجهزة الأمنية والعسكرية.

مشيداً بالجهود المتواصلة في متابعة ورصد وضبط أفراد العصابة، والتي تواصلت عمليات ضبطهم قرابة ثلاث أيام متواصلة.

مشدداً على ضرورة الاستمرار وتكتيف الجهود من متابعة ورصد وضبط مهربي ومروجي ومتعاطي المخدرات والحد من انتشارها والحفاظ على أمن واستقرار حضرموت.