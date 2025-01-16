السيطرة على حريق بمحطة الجبل للغاز في تعز وتجنب كارثة بشرية - أخبار كلمتك

أفاد مواطنون أن اندلاع الحريق اليوم الخميس في محطة الجبل للغاز بمنطقة وادي القاضي بمدينة تعز كان نتيجة تسرب الغاز من أحد الباصات المتواجدة داخل المحطة، وأثناء تعبئة الغاز وقع انفجار في منظومة الغاز الخاصة بالباص، مما أدى إلى احتراقه وامتداد النيران إلى باص آخر كان قريباً منه.

وقال أحد العاملين في محطة الجبل للغاز إن المختصين في الأمن والسلامة بالمحطة هرعوا لإطفاء الحريق والسيطرة عليه بسرعة، حيث تم إغلاق نظام العمل داخل المحطة فوراً.. وأضاف أن الحريق أُخمد في حينه بمساعدة فرق الدفاع المدني، التي ساهمت في محاصرة الحريق واتخاذ احتياطات السلامة اللازمة لإنهاء الحريق بشكل كامل.

وأكدت مصادر محلية أن الحريق لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر بشرية، لكنه تسبب في أضرار طفيفة بمحطة الغاز، بالإضافة إلى احتراق الباصين المتواجدين داخل المحطة.

وفي هذا السياق وجه محافظ، اليوم، مذكرة رسمية إلى (شرطة تعز، والمواصفات والمقاييس، والمديريات، وشرطة السير، والدفاع المدني)، بضرورة إجراء الفحص الدوري لجميع المركبات المحولة للعمل بالغاز الطبيعي، والتأكد من مطابقتها لمعايير الأمن والسلامة، وإغلاق الورش الهندسية غير المؤهلة التي تقوم بتحويل المركبات من البنزين إلى الغاز.

من جهته أوضح رئيس قسم كبار المستهلكين بمكتب الشركة اليمنية للغاز في تعز المهندس ناظم العقلاني، أن السيطرة على الحريق في محطة الجبل تعود إلى الكفاءة العالية للمختصين في المحطة، بالإضافة إلى جاهزية منظومة الأمن والسلامة المجهزة وفق اشتراطات الشركة اليمنية للغاز.