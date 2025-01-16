الحوثيين يداهمون مسقط راس الرئيس صالح في صنعاء - أخبار كلمتك

داهمت الميليشيا الحوثية إحدى قرى سنحان للقبض على أحد أبناء المنطقة دون توجيه أي تهمة إليه .

وقالت مصادر قبلية الاربعاء ان عربات عسكرية حوثية طوقت قرية الجريف في الربع الشرقي في مديرية سنحان بمحافظة صنعاء للقبض أحد أبناء القرية .

وأضافت المصادر ان الحوثيين القوا القبض على الشاب محمد صالح فيروز والملقب بالقاضي من منزله بقرية الجيرف وجره إلى سجن الأمن والمخابرات في العاصمة صنعاء .

وأكدت المصادر ان الحوثيين قاموا بحملات مشابهة ضد مواطنين في محافظتي صنعاء وعمران والتي

لم يسلم منها حتى القيادات الحوثية .



وبحسب المصادر فإن الحوثيين في حالة ارتباك شديدة بعد المعارك الأخيرة في قيفه رداع بمحافظة البيضاء وتزايد المظاهرات والاعتصامات المناوئة لها في مديريات سنحان وخولان وبني حشيش وبني مطر وفي الحيمه وفي مديريات محافظة عمران نتيجة السياسيات الحوثية الخاطئة.