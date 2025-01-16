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الحوثيين يداهمون مسقط راس الرئيس صالح في صنعاء - أخبار كلمتك

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الحوثيين يداهمون مسقط راس الرئيس صالح في صنعاء - أخبار كلمتك

الحوثيين يداهمون مسقط راس الرئيس صالح في صنعاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 16 يناير 2025 12:22 صباحاً - كلمتك/خاص:

داهمت الميليشيا الحوثية إحدى قرى سنحان للقبض على أحد أبناء المنطقة دون توجيه أي تهمة إليه .

وقالت مصادر قبلية  الاربعاء ان عربات عسكرية حوثية طوقت قرية الجريف في الربع الشرقي في مديرية سنحان بمحافظة صنعاء للقبض أحد أبناء القرية .

وأضافت المصادر ان الحوثيين القوا القبض على الشاب محمد صالح فيروز والملقب بالقاضي من منزله بقرية الجيرف وجره إلى سجن الأمن والمخابرات في العاصمة صنعاء .

وأكدت المصادر ان الحوثيين قاموا بحملات مشابهة ضد مواطنين في محافظتي صنعاء وعمران والتي
لم يسلم منها حتى القيادات الحوثية .


وبحسب المصادر فإن الحوثيين في حالة ارتباك شديدة بعد المعارك الأخيرة في قيفه رداع بمحافظة البيضاء وتزايد المظاهرات والاعتصامات المناوئة لها في مديريات سنحان وخولان وبني حشيش وبني مطر وفي الحيمه وفي مديريات محافظة عمران نتيجة السياسيات الحوثية الخاطئة.

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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