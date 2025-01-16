حميد الشاعري وسماح أنور ضيوف شرف مسلسل موضوع عائلي 3 الحلقة 7 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 02:00 صباحاً - مسلسل موضوع عائلي 3، شهدت الحلقة السابعة من مسلسل موضوع عائلي 3 ظهور الفنان حميد الشاعري والفنانة سماح أنور كضيوف شرف، حيث قدم حميد الشاعري ظهورًا لافتًا في بروفة الزفاف الذي تعده عبلة (رانيا يوسف) لكل تتزوج من إبراهيم (ماجد الكدواني)، على اعتبار أن حميد الشاعري هو المطرب الذي كانت عبلة تحبه هي وإبراهيم في صغرهما، ولكن إبراهيم يدخل في مشادة مع حميد وتنتهي فكرة ظهوره في الفرح.

وخلال الحلقة تظهر سماح أنور بدور “ماما” المسؤولة عن غسيل الأموال للخارجين عن القانون، والتي ترفض أن تغسل مبلغ لغازي وخالد لأنه صغير، وتقرر أن تقدم لهما نصيحة، حيث اقترحت عليهما فكرة غسيل الأموال من خلال إنتاج فيلم فاشل ليتمكنا من استرداد المال دون أن يلفتا الأنظار.

أبطال مسلسل موضوع عائلي 3

ويضم مسلسل موضوع عائلي عددًا كبيرًا من النجوم، ومن أبرزهم: ماجد الكدواني، طه دسوقي، محمد رضوان، ياسمينا العبد، سما إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد عز الدين وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندي، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي.

عدد حلقات مسلسل موضوع عائلي 3

ويتكون مسلسل موضوع عائلي 3 من 10 حلقات، حيث إنه ينتمي إلى عالم المسلسلات القصيرة وتعرض حلقاته عبر منصة شاهد.

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