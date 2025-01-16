استشهاد 28 فلسطينيا بغارات إسرائيلية على غزة بعد إعلان اتفاق وقف إطلاق النار - أخبار كلمتك

استشهاد 28 فلسطينيا بغارات إسرائيلية على غزة بعد إعلان اتفاق وقف إطلاق النار - أخبار كلمتك

حميد الشاعري وسماح أنور ضيوف شرف مسلسل موضوع عائلي 3 الحلقة 7 - أخبار كلمتك

حميد الشاعري وسماح أنور ضيوف شرف مسلسل موضوع عائلي 3 الحلقة 7 - أخبار كلمتك

حكام مباريات اليوم بالدوري المصري وكأس مصر، القلاوي للزمالك وحرس الحدود - أخبار كلمتك

حكام مباريات اليوم بالدوري المصري وكأس مصر، القلاوي للزمالك وحرس الحدود - أخبار كلمتك

نائبة: مصر لعبت دورا محوريا للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة - أخبار كلمتك

نائبة: مصر لعبت دورا محوريا للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة - أخبار كلمتك

كيف استعدت الجيزة لامتحانات نصف العام بالشهادة الإعدادية - أخبار كلمتك

كيف استعدت الجيزة لامتحانات نصف العام بالشهادة الإعدادية - أخبار كلمتك

حركة الجهاد الفلسطينية: المقاومة ستبقى يقظة لضمان تنفيذ الاتفاق كاملا - أخبار كلمتك

حركة الجهاد الفلسطينية: المقاومة ستبقى يقظة لضمان تنفيذ الاتفاق كاملا - أخبار كلمتك

شاهد اطلاق نار هستيري مأرب يتسبب بضحايا - أخبار كلمتك

شاهد اطلاق نار هستيري مأرب يتسبب بضحايا - أخبار كلمتك

شاهد كيف رد بايدن على سؤال: من له الفضل في اتفاق غزة.. أنت أم ترامب؟ - أخبار كلمتك

شاهد كيف رد بايدن على سؤال: من له الفضل في اتفاق غزة.. أنت أم ترامب؟ - أخبار كلمتك

89.4 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات الأربعاء - أخبار كلمتك

89.4 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات الأربعاء - أخبار كلمتك

أول تعليق للحوثيين على اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس - أخبار كلمتك

أول تعليق للحوثيين على اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

حميد الشاعري وسماح أنور ضيوف شرف مسلسل موضوع عائلي 3 الحلقة 7 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 02:00 صباحاً - مسلسل موضوع عائلي 3، شهدت الحلقة السابعة من مسلسل موضوع عائلي 3 ظهور الفنان حميد الشاعري والفنانة سماح أنور كضيوف شرف، حيث قدم حميد الشاعري ظهورًا لافتًا في بروفة الزفاف الذي تعده عبلة (رانيا يوسف) لكل تتزوج من إبراهيم (ماجد الكدواني)، على اعتبار أن حميد الشاعري هو المطرب الذي كانت عبلة تحبه هي وإبراهيم في صغرهما، ولكن إبراهيم يدخل في مشادة مع حميد وتنتهي فكرة ظهوره في الفرح.

وخلال الحلقة تظهر سماح أنور بدور “ماما” المسؤولة عن غسيل الأموال للخارجين عن القانون، والتي ترفض أن تغسل مبلغ لغازي وخالد لأنه صغير، وتقرر أن تقدم لهما نصيحة، حيث اقترحت عليهما فكرة غسيل الأموال من خلال إنتاج فيلم فاشل ليتمكنا من استرداد المال دون أن يلفتا الأنظار. 

أبطال مسلسل موضوع عائلي 3

ويضم مسلسل موضوع عائلي عددًا كبيرًا من النجوم، ومن أبرزهم: ماجد الكدواني، طه دسوقي، محمد رضوان، ياسمينا العبد، سما إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد عز الدين وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندي، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي.

عدد حلقات مسلسل موضوع عائلي 3

ويتكون مسلسل موضوع عائلي 3 من 10 حلقات، حيث إنه ينتمي إلى عالم المسلسلات القصيرة وتعرض حلقاته عبر منصة شاهد.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

إخترنا لك

حميد الشاعري وسماح أنور ضيوف شرف مسلسل موضوع عائلي 3 الحلقة 7 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق