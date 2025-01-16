كما حدث مع الأهلي، تعديل مواعيد مترو الأنفاق اليوم بسبب مباراة الزمالك - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 04:20 صباحاً - أعلنت الشركة المشغلة للخط الثالث لمترو الأنفاق، تعديلًا مؤقتًا في خريطة التشغيل اليوم الخميس، وذلك بالتزامن مع إقامة مباراة الزمالك وحرس الحدود.

زيادة عدد الرحلات لتلبية احتياجات الجماهير

وأوضحت الشركة أن التعديلات تشمل زيادة عدد الرحلات خلال فترة المباراة؛ لضمان استيعاب الأعداد المتزايدة من الجماهير، وتوفير وسيلة نقل سريعة ومريحة للمشجعين المتجهين إلى الملاعب والعودة منها.

وجاء نص الإعلان الرسمى كما يلي: "يوم ١٦ يناير الساعة ٤:٠٠ مساءً الزمالك هيواجه حرس الحدود في استاد القاهرة ضمن مباريات الدوري المصري.. بنفكركم إن محطاتنا - وخصوصًا محطة الاستاد - جاهزة تستقبلكم بترتيبات خاصة تسهل الحركة والدخول والخروج من المباراة هيتوفر قطار كل ٤ دقائق ونصف قبل وبعد كل مباراة من محطة الكيت كات إلى عدلي منصور عشان يوصلكم في أسرع وقت أما اللي جاي من محطة جامعة القاهرة أو محطة محور روض الفرج لمحطة الكيت كات، الوقت بين كل قطار والتاني هيكون ٩ دقائق".

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