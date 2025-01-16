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كما حدث مع الأهلي، تعديل مواعيد مترو الأنفاق اليوم بسبب مباراة الزمالك - أخبار كلمتك

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كما حدث مع الأهلي، تعديل مواعيد مترو الأنفاق اليوم بسبب مباراة الزمالك - أخبار كلمتك

كما حدث مع الأهلي، تعديل مواعيد مترو الأنفاق اليوم بسبب مباراة الزمالك - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 04:20 صباحاً - أعلنت الشركة المشغلة للخط الثالث لمترو الأنفاق، تعديلًا مؤقتًا في خريطة التشغيل اليوم الخميس، وذلك بالتزامن مع إقامة مباراة الزمالك وحرس الحدود.

 

زيادة عدد الرحلات لتلبية احتياجات الجماهير

وأوضحت الشركة أن التعديلات تشمل زيادة عدد الرحلات خلال فترة المباراة؛ لضمان استيعاب الأعداد المتزايدة من الجماهير، وتوفير وسيلة نقل سريعة ومريحة للمشجعين المتجهين إلى الملاعب والعودة منها.

وجاء نص الإعلان الرسمى كما يلي: "يوم ١٦ يناير الساعة ٤:٠٠ مساءً الزمالك هيواجه حرس الحدود في استاد القاهرة ضمن مباريات الدوري المصري.. بنفكركم إن محطاتنا - وخصوصًا محطة الاستاد - جاهزة تستقبلكم بترتيبات خاصة تسهل الحركة والدخول والخروج من المباراة هيتوفر قطار كل ٤ دقائق ونصف قبل وبعد كل مباراة من محطة الكيت كات إلى عدلي منصور عشان يوصلكم في أسرع وقت أما اللي جاي من محطة جامعة القاهرة أو محطة محور روض الفرج لمحطة الكيت كات، الوقت بين كل قطار والتاني هيكون ٩ دقائق".

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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