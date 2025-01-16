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بسيوني يوجه رسالة هامة بعد استقالته من الطلائع: استراحة محارب - أخبار كلمتك

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بسيوني يوجه رسالة هامة بعد استقالته من الطلائع: استراحة محارب - أخبار كلمتك

بسيوني يوجه رسالة هامة بعد استقالته من الطلائع: استراحة محارب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 05:30 صباحاً - وجه عبد الحميد بسيوني المدير الفني السابق لفريق طلائع الجيش رسالة هامة بعد تقديم استقالته من تدريب الفريق العسكري.

 

ونشر بسيوني عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "كل الشكر والتقدير والاحترام لمجلس إدارة طلائع الجيش وكل الجهاز الفني والإداري والطبي واللاعبين وعمال المهمات على الفترة السابقة وكل التوفيق لهم فيما هو قادم استراحة محارب"

 

 

 

 

استقالة عبد الحميد بسيوني من تدريب طلائع الجيش

أعلن عبد الحميد بسيوني، تقديم استقالته من تدريب فريق طلائع الجيش اليوم الاربعاء بعد سنة وثمانية أشهر قضاها بتدريب الفريق.

وسبق بسيوني في الرحيل احمد صالح المدرب العام منذ ما يقرب من شهر.

 

تولي بسيوني قيادة طلائع الجيش

وأعلن نادى طلائع الجيش في الـ31 من مايو  موسم 2023 تعاقده مع عبد الحميد بسيونى المدير الفني السابق للأخضر الليبي ليتولى مهمة تدريب فريق الكرة خلفا لعماد النحاس معه أحمد صالح مدربا عاما وياسر على مدرب مساعد  ولواء ايمن سعيد المصري المشرف العام  ولواء عبد الجليل أمام مدير الكرة.

كشف حساب عبد الحميد بسيوني مع طلائع الجيش

وقاد بسيوني طلائع الجيش في 59 مباراة منذ 31 مايو سنة 2023، فاز في 22 مباراة (15 دوري و4 كاس الرابطة و3 كاس مصر)، وهزم في 20 مباراة (17 دوري ومرة في كاس الرابطة و2 كاس مصر)، وتعادل في 17 مباراة (2 كاس الرابطة و15 دوري).

 

ترتيب طلائع الجيش بالدوري

ويحتل فريق طلائع الجيش الترتيب الـ13 بجدول الدوري المصري برصيد 8 نقاط جمعهم من خوض 8 مباريات فاز في مباراتين وتعادل في مثلها وهزم في 4 مباريات.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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