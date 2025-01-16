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شبورة وتقلبات أخرى، تحذير قوي من الأرصاد بشأن طقس اليوم وهذا موعد انحسار الأمطار - أخبار كلمتك

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شبورة وتقلبات أخرى، تحذير قوي من الأرصاد بشأن طقس اليوم وهذا موعد انحسار الأمطار - أخبار كلمتك

شبورة وتقلبات أخرى، تحذير قوي من الأرصاد بشأن طقس اليوم وهذا موعد انحسار الأمطار - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 06:45 صباحاً - طقس اليوم، واصلت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذيراتها بشأن الشبورة المائية الكثيفة والتي تصل لحد الضباب، مؤكدة أن طقس اليوم الخميس 16 يناير 2025، يشهد شبورة مائية كثيفة تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية يصاحبها انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية.

 

تحذير عاجل

وطالبت الأرصاد الجوية قائدي المركبات بتوخى الحيطة والحذر أثناء القيادة.

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حالة الطقس اليوم الخميس 16 يناير 2025

وعن حالة طقس اليوم الخميس 16 يناير 2025، توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم  طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري والسواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب البلاد، شديدة البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء، يصل إلى حد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

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خريطة سقوط الأمطار

وبالنسبة لفرص سقوط الأمطار أشارت الأرصاد الجوية إلى أن هناك فرص أمطار خفيفة على (حلايب وشلاتين).

 

 نشاط الرياح

كما يشهد اليوم بحسب توقعات الأرصاد الجوية نشاط للرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد.

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طقس الجمعة حتى الثلاثاء 21 يناير 2025

كما يشهد طقس غدًا الجمعة 17 يناير نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.


أما طقس السبت 18 يناير إلى الثلاثاء 21 يناير - يشهد شبورة مائية كثيفة صباحًا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

 

حالة البحار ودرجات الحرارة

أما عن حالة البحرين أوضح الأرصاد الجوية أن حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج (1.5: 2 متر"، بينما حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج ( 1.5:2.25 متر).

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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