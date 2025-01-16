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حالة الطقس اليوم الخميس 16 يناير 2025.. الأرصاد: معتدل الحرارة نهاراً وشديد البرودة ليلاً - أخبار كلمتك

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حالة الطقس اليوم الخميس 16 يناير 2025.. الأرصاد: معتدل الحرارة نهاراً وشديد البرودة ليلاً - أخبار كلمتك

حالة الطقس اليوم الخميس 16 يناير 2025.. الأرصاد: معتدل الحرارة نهاراً وشديد البرودة ليلاً - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 16 يناير 2025 08:46 صباحاً - حالة الطقس اليوم.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الخميس 16 يناير 2025 ودرجات الحرارة المتوقعة في القاهرة وكافة المحافظات الأخرى.

حالة الطقس اليوم

أوضحت الأرصاد الجوية أن الطقس اليوم الخميس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية دافئ على جنوب سيناء وجنوب البلاد، شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

حالة الطقس اليوم الخميس
حالة الطقس

طقس اليوم

وقالت الأرصاد أن طقس اليوم، يشهد شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر، تصل لحد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وتتوقع هيئة الأرصاد أن هناك فرص لـ سقوط الأمطار خفيفة في بعض المدن على فترات متقطعة، ونشاط رياح أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

حالة الطقس اليوم
حالة الطقس

طقس الخميس

وأضافت الأرصاد أن حالة البحر المتوسط، تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية الى شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف الى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

حالة الطقس اليوم الخميس
حالة الطقس اليوم الخميس

درجات الحرارة اليوم

العظمى الصغرى

- القاهرة 21 13

- العاصمة الإدارية 20 12

- 6 أكتوبر 20 11

- طنطا 20 12

- دمياط 19 14

- بورسعيد 20 15

- الإسماعيلية 24 09

- السويس 23 10

- العريش 22 08

- بنها 21 12

- دمنهور 20 11

- وادي النطرون 20 12

- كفر الشيخ 20 11

- المنصورة 20 12

- الزقازيق 21 13

- شبين الكوم 20 13

- رفح 22 07

- السلوم 20 12

- سيوة 24 08

- رأس غارب 22 15

- الغردقة 25 16

- سفاجا 24 15

- شلاتين 26 22

- حلايب 25 19

- رأس سدر 23 11

- الطور 23 14

- طابا 21 10

- شرم الشيخ 26 17

- الإسكندرية 21 11

- العلمين 20 10

- مطروح 20 10

- الفيوم 24 11

- المنيا 25 11

- أسيوط 26 12

- سوهاج 26 12

- قنا 29 14

- الأقصر 29 13

- أسوان 30 15

- الوادي الجديد 27 13

- أبو سمبل 29 15

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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