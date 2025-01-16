موقف الأهلي وبيراميدز، ترتيب مجموعات دوري أبطال إفريقيا قبل الجولة السادسة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 10:50 صباحاً - دوري أبطال إفريقيا، يسدل الستار يومي السبت والأحد المقبلين على مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا موسم 2024-2025.

ترتيب مجموعات دوري أبطال إفريقيا قبل الجولة السادسة

وجاء ترتيب المجموعات الأربعة قبل الجولة السادسة والأخيرة كالتالي:



ترتيب المجموعة الأولى في دوري أبطال إفريقيا

1- الهلال السوداني - 10 نقاط.

2- مولودية الجزائر - 8 نقاط.

3- يانج أفريكانز التنزاني - 7 نقاط.

4- مازيمبي الكونغولي - نقطتين.



ترتيب المجموعة الثانية في دوري أبطال إفريقيا

1- الجيش الملكي المغربي - 9 نقاط.

2- صن داونز الجنوب إفريقي - 8 نقاط.

3- الرجاء المغربي - 5 نقاط.

4- مانيما الكونغولي - 3 نقاط.

ترتيب المجموعة الثالثة في دوري أبطال إفريقيا



1- أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي - 11 نقطة.

2- الأهلي - 10 نقاط.

3- شباب بلوزداد الجزائري - 6 نقاط.

4- استاد أبيدجان الإيفواري - نقطة واحدة.



ترتيب المجموعة الرابعة في دوري أبطال إفريقيا



1- الترجي التونسي - 10 نقاط.

2- بيراميدز - 10 نقاط.

3- ساجرادا الأنجولي - 5 نقاط.

4- دجوليبا المالي - نقطتين.

وتنطلق مباريات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا يوم السبت المقبل وستشهد تحديد المقعدين الأخيرين للدور ربع النهائي وخريطة ترتيب المجموعات النهائي.

مواعيد مباريات الجولة السادسة لبطولة دوري أبطال أفريقيا

السبت 18 يناير

يانج أفريكانز ضد مولودية الجزائر - 3 عصرًا - ملعب بنجامين مكابا الوطني

مازيمبي ضد الهلال - 3 عصرًا - ملعب تي بي مازيمبي

بلوزداد ضد نادي ستاد أبيدجان - 6 مساءً - ملعب 5 يوليو

الأهلي ضد أورلاندو بايرتس - 6 مساءً - ملعب القاهرة الدولي

بيراميدز ضد نادي دجوليبا - 9 مساءً - ملعب الدفاع الجوي

الترجي ضد ساجرادا - 9 مساءً - الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس

الأحد 19 يناير

صن داونز ضد الجيش الملكي - 6 مساءً - ملعب لوفتوس فيرسفيلد

الرجاء ضد مانيما يونيون - 6 مساءً - ملعب العربي الزاولي

وحسمت 6 أندية، على رأسهم الأهلي وبيراميدز، تأهلها إلى دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025، وذلك قبل الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.

الفرق المتأهلة إلى دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا



1- الهلال السوداني (المجموعة الأولى).

2- الجيش الملكي المغربي (المجموعة الثانية).

3- الأهلي (المجموعة الثالثة).

4- أورلاندو الجنوب إفريقي (المجموعة الثالثة).

5- بيراميدز (المجموعة الرابعة).

6- الترجي التونسي (المجموعة الرابعة)

تأهل الأهلي بدوري الابطال

وتأهل الأهلي رفقة فريق أورلاندو إلى دور الثمانية من بطولة دوري الأبطال عن المجموعة الثالثة، بعد فوز أورلاندو على شباب بلوزداد، حيث رفع رصيده إلى 11 نقطة في المركز الأول ويليه الأهلي ثانيًا، وستكون الجولة الأخيرة من المجموعة الثالثة، لحسم صاحب الصدارة والمركز الثاني من المجموعة بين ناديي الأهلي وأورلاندو.

كما ضمن فريق بيراميدز، التأهل بشكل رسمي إلى دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا وذلك لأول مرة في تاريخه، حيث يتصدر مجموعته برصيد 10 نقاط بعد مرور 5 جولات.

كما ضمن نادي الترجي التونسي التأهل من مجموعة بيراميدز أيضًا، بشكل رسمي، بعدما حقق الفوز على دجوليبا المالي بهدف، ليصل إلى النقطة العاشرة.

وستحسم مباريات الجولة الأخيرة ترتيب فريقي الترجي وبيراميدز، ومن سيكون في المركز الأول والثاني.

وكان فريق الهلال السوداني، أول الأندية التي حسمت تأهلها إلى دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، من الجولة الرابعة.

ويتصدر الهلال السوداني ترتيب المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، كما حسم الجيش الملكي تأهله إلى دور الـ8، بعدما تعادل مع الرجاء 1-1، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط، متصدرًا ترتيب المجموعة الثانية، وينتظر مباريات الجولة الأخيرة، لتحديد مركزه الأول أم الثاني، وسيبقى المتأهل الثاني من المجموعة بين الرجاء المغربي وصن داونز، وسيتحدد بعد مواجهات الجولة السادسة والأخيرة يوم السبت المقبل.

وودع فريق مازيمبي الكونغولي في مفاجأة كبيرة منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا، من دور المجموعات، بعدما خاض 5 جولات، لم يحقق فيها أي فوز، ويقبع في المركز الرابع والأخير بالمجموعة الأولى برصيد نقطتين.

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