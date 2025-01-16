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بسبب ركلة ترجيح، الشرطة البريطانية تحقق في تجاوزات ضد زوجة لاعب آرسنال - أخبار كلمتك

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بسبب ركلة ترجيح، الشرطة البريطانية تحقق في تجاوزات ضد زوجة لاعب آرسنال - أخبار كلمتك

بسبب ركلة ترجيح، الشرطة البريطانية تحقق في تجاوزات ضد زوجة لاعب آرسنال - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 01:31 مساءً - فتحت الشرطة البريطانية تحقيقًا بشأن إساءات تعرضت لها زوجة الألماني كاي هافيرتز، مهاجم  أرسنال بعد خروج الفريق من كأس الاتحاد الإنجليزي بالخسارة أمام مانشستر يونايتد بركلات الجزاء الترجيحية.

تحقيق الشرطة 


وأهدر هافيرتز ركلة ترجيح في المباراة التي خسرها أرسنال على ملعب الإمارات قبل أن تعيد شريكته صوفيا، نشر رسالتين، كانتا وصلتا إليها عبر إنستجرام.

ووصفت إحداهما بأنها صادمة ودعت متابعيها، الذين يبلغ عددهم نصف مليون شخصٍ، إلى أن يكونوا أكثر احترامًا.


وذكرت وكالة الأنباء البريطانية، أن شركة تكنولوجيا تم تكليفها من قِبل أرسنال لتحديد هوية المعتدين، من ثم يمكن أن تمكِّن التحقيقات، النادي من الإبلاغ عن الجناة إلى الشرطة، كما سيتم الإشارة إلى الحسابات المسيئة في إنستجرام.

وقال متحدث باسم شرطة هيرتفوردشاير: قد تلقى الضباط تقريرًا عن اتصالاتٍ كيديةٍ موجَّهةٍ إلى أحد سكان هيرتفوردشاير، والتحقيقات جارية.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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