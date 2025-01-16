بسبب ركلة ترجيح، الشرطة البريطانية تحقق في تجاوزات ضد زوجة لاعب آرسنال - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 01:31 مساءً - فتحت الشرطة البريطانية تحقيقًا بشأن إساءات تعرضت لها زوجة الألماني كاي هافيرتز، مهاجم أرسنال بعد خروج الفريق من كأس الاتحاد الإنجليزي بالخسارة أمام مانشستر يونايتد بركلات الجزاء الترجيحية.

تحقيق الشرطة



وأهدر هافيرتز ركلة ترجيح في المباراة التي خسرها أرسنال على ملعب الإمارات قبل أن تعيد شريكته صوفيا، نشر رسالتين، كانتا وصلتا إليها عبر إنستجرام.

ووصفت إحداهما بأنها صادمة ودعت متابعيها، الذين يبلغ عددهم نصف مليون شخصٍ، إلى أن يكونوا أكثر احترامًا.



وذكرت وكالة الأنباء البريطانية، أن شركة تكنولوجيا تم تكليفها من قِبل أرسنال لتحديد هوية المعتدين، من ثم يمكن أن تمكِّن التحقيقات، النادي من الإبلاغ عن الجناة إلى الشرطة، كما سيتم الإشارة إلى الحسابات المسيئة في إنستجرام.

وقال متحدث باسم شرطة هيرتفوردشاير: قد تلقى الضباط تقريرًا عن اتصالاتٍ كيديةٍ موجَّهةٍ إلى أحد سكان هيرتفوردشاير، والتحقيقات جارية.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.