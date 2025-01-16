برشلونة يعلن بيع مقصورات كامب نو - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 03:55 مساءً - أصدر نادي برشلونة اليوم الخميس، بيانا رسميا، أعلن فيه الاتفاق الذي توصل إليه في أواخر ديسمبر الماضي، مع مستثمرين من الشرق الأوسط، بشأن بيع مقصورات كبار الشخصيات (VIP) في ملعب “سبوتيفاي” كامب نو المستقبلي.

ويسمح الاتفاق للنادي الكتالوني، بالعودة إلى قاعدة "1:1" في صفقات التعاقدات المقبلة، وأعلن النادي بيع 475 مقعدا لمدة أقصاها 30 عاما، وفقا للبيان، رغم عدم الإفصاح عن قيمة هذه الصفقة.

وقال برشلونة في البيان: "يمثل نموذج الأعمال لتسويق هذه المقاعد المميزة بنظام "ترخيص المقعد الشخصي"، تغييرا في نموذج إدارة واستغلال منتجات الضيافة، متبعا توجها تجاريا تطبقه مؤسسات رياضية أخرى حول العالم، خاصة في الولايات المتحدة".



وأضاف: "بالنسبة لنادي برشلونة، تعد هذه الصفقة إيجادا لأصل غير ملموس جديد يعتمد على نموذج الأعمال هذا، حيث يشتري المستثمرون مقعدا VIP، ثم يقومون - إن أرادوا ذلك - بتسويقه أو استخدامه بأنفسهم".

وتابع: "بهذه الطريقة، يقلل النادي المخاطر المرتبطة بعملية تسويق هذا النوع من المقاعد، إذ تكون العائدات مضمونة طوال فترة الاستغلال، فيما يقوم المستثمرون بدفع رسوم الترخيص لاستخدام المقعد طوال مدة العقد، عند بدايته؛ وسعر المقعد VIP في كل موسم".

وتابع: "أتم النادي الصفقة مع مستثمرين مختلفين من الشرق الأوسط، وهي منطقة تعد سوقا كبيرا لمثل هذه المنتجات، شملت 475 مقعدا لمدة تصل إلى 30 عاما كحد أقصى".

وواصل: "تتضمن هذه العمليات، بناء على طلب المستثمرين، بنودا سرية تهدف إلى المحافظة على الميزة التنافسية لمجموعات المستثمرين في مجال الضيافة ومنتجات كبار الشخصيات، تماما كما سبق تضمين مثل هذه البنود في صفقات مالية أخرى للنادي (مثل تمويل مشروع إسباي بارسا)".

وأتم: "في كلتا الحالتين، خضع المستثمرون لمراجعة قانونية إلزامية، وحصلوا على تقرير إيجابي من قسم الامتثال بالنادي، إضافة إلى تقرير إيجابي من اللجنة الاقتصادية".

وفاز فريق برشلونة علي نظيره ريال بيتيس بنتيجة 5-1 في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب مونتجويك الأولمبي ضمن منافسات دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا.

أهداف مباراة برشلونة وريال بيتيس

وتقدم برشلونة مبكرا في المباراة بعدما تمكن جافي من أحراز الهدف الأول في الدقيقة الثالثة، وأضاف كوندي هدف برشلونة الثاني في الدقيقة 27.



وفي الشوط الثاني تمكن رافينيا من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 58، ثم أضاف توريس الهدف الرابع في الدقيقة 67، بينما جاء هدف برشلونة الخامس عن طريق لامين يامال في الدقيقة 75.



وأحرز هدف ريال بيتيس الوحيد اللاعب كلمتكر روكي من ركلة جزاء في الدقيقة 84.

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