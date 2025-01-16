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التصديري للكيماويات: 8.5 مليار دولار إنتاج قطاع البلاستيك خلال 2024 - أخبار كلمتك

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التصديري للكيماويات: 8.5 مليار دولار إنتاج قطاع البلاستيك خلال 2024 - أخبار كلمتك

التصديري للكيماويات: 8.5 مليار دولار إنتاج قطاع البلاستيك خلال 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 07:25 مساءً - أكد خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، إجمالي الناتج الصناعي لقطاع البلاستيك يتجاوز 8.5 مليار دولار للقطاع الرسمي، في حين يتجاوز 12 مليار دولار إذا انضم القطاع غير الرسمي.

حجم الاستهلاك المحلي من البلاستيك

وأشار إلى أن حجم الاستهلاك المحلي من البلاستيك يصل لنحو 6.2 مليار دولار سنويا، وهناك ارتفاع في معدلات الطلب ويتضح ذلك من استمرار دخول كميات كبيرة مستوردة، وهو ما يجب العمل على ضخ استثمارات جديدة لإحلالها.

 

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي المنعقد على هامش المعرض الأفريقي الدولي لماكينات ومنتجات البلاستيك والمطاط والصناعات غير المنسوجة اليوم الخميس،والذي شارك في افتتاحه اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والوزير المفوض عصام النجار رئيس الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات 

 

وأكد أن الحكومة تعمل على إيجاد حلول لتلك المشكلة وانضمام اكبر عدد من تلك الشركات للمنظومة الرسمية بنهاية العام الجاري.

 

 انطلاق "أفروبلاست" لتكنولوجيا صناعات البلاستيك بمشاركة 300شركة من 15دولة

 وانطلقت فعاليات الدورة الثانية لمعرض "أفروبلاست" المعرض الإفريقي الدولي لتكنولوجيا صناعات البلاستيك والمطاط والصناعات غير المنسوجة في الفترة من 16 إلى 19 يناير 2025 بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات والمعارض بمدينة نصر.


تُقام النسخة الحالية للمعرض تحت رعاية وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية، والمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، وبدعم غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية.

 


يشارك في المعرض أكثر من 300 عارض من 15 دولة عربية وأجنبية، مما يعكس زخمًا كبيرًا في تنوع المعروض من اامواد الخام وتلسلع الوسيطة والمنتجات النهائية والماكينات والتقنيات والحلول لمختلف صناعات اللدائن والبلاستيك والمطاط.

بعثة مشترٍين دوليين تزور المعرض للتعرف على أحدث تقنيات صناعات البلاستيك

 

وسيخصص جناح لمنتجات البلاستيك متعددة الاستخدامات داخل المعرض  وسيضم حوالي 30 عارضًا، وذلك بهدف إبراز أحدث المنتجات، والمساعدة في توقيع عقود تصديرية مع الزوار والمشترين الدوليين.


يضم المعرض عددًا من الفعاليات والمؤتمرات والجلسات النقاشية التي يصل عددها إلي 15 جلسة يديرها ويشارك بها خبراء ومتخصصون ومسئولون حكوميون، وشركاء استراتيجيين وذلك لتسليط الضوء على توطين الصناعة المحلية وتمكين الشركات من اختراق الأسواق التصديرية الجديدة في الأسواق الإفريقية والعربية والأوروبية، والاشتراطات والمواصفات المطلوبة دوليًا.

 


والتوعية بأحدث متطلبات الأسواق للبلاستيك المستدام وتحويل المخلفات إلي موارد مستديمة، وإدارة الجودة في صناعة البلاستيك وأهمية المعايير العالمية في تحسين جودة المنتجات وزيادة القيمة المضافة للمنتجات 


وتسعى النسخة الحالية من "أفروبلاست" إلى زيادة عدد الصفقات التصديرية بنسبة 100% مقارنة بالنسخة الماضية، وذلك تماشيًا مع خطة الدولة للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار بحلول 2030.

 


 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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