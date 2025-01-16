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قفزة مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الخميس، وهذا سعر عيار 21 بعد الارتفاع - أخبار كلمتك

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قفزة مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الخميس، وهذا سعر عيار 21 بعد الارتفاع - أخبار كلمتك

قفزة مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الخميس، وهذا سعر عيار 21 بعد الارتفاع - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 03:50 صباحاً - تنشر بوابة كلمتك أسعار الذهب اليوم الخميس 16 يناير 2025 بالأسواق المحلية، وفقًا لآخر تحديث لها.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4331 جنيهًا “بيع”، 4302 جنيه “شراء”. 

سعر جرام الذهب عيار 21

بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 3790 جنيهًا “بيع”، 3765 جنيهًا “شراء”.

سعر جرام الذهب عيار 18

أما سعر جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3248 جنيهًا “بيع”، 3227 جنيهًا “شراء”.

سعر الجنيه الذهب 

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 30320 جنيهًا “بيع”، 30120 جنيهًا “شراء"

 

أسعار الذهب العالمية في البورصة 

انخفضت أسعار الذهب قليلا امس الأربعاء إذ ساد الحذر قبل تقرير التضخم في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة والذي قد يوفر مزيدا من الوضوح بشأن مسار أسعار الفائدة الأمريكية.

 

بحلول الساعة 0300 بتوقيت جرينتش، هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2672.76 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2689.70 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، خسرت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 29.81 دولار للأوقية، كما انخفض البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 935.89 دولار. فيما استقر البلاتين عند 935.92 دولار.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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