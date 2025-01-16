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مراوغة أخيرة، نتنياهو يتهم حماس بمحاولة تعديل اتفاق غزة - أخبار كلمتك

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مراوغة أخيرة، نتنياهو يتهم حماس بمحاولة تعديل اتفاق غزة - أخبار كلمتك

مراوغة أخيرة، نتنياهو يتهم حماس بمحاولة تعديل اتفاق غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 07:15 صباحاً - اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، حركة "حماس" بمحاولة إجراء تعديلات على الاتفاق ضمن "محاولة أخيرة" للتنصل من شرط أساس تتمسك به إسرائيل حول الإفراج عن الأسرى الذين تزعم تل أبيب بأنهم "رموز للإرهاب".

وقال مكتب نتنياهو في بيان له إن “رئيس الوزراء الإسرائيلي أجرى اتصالًا هاتفيًا مع فريق المفاوضات في الدوحة وأكد رفض محاولات حماس تعديل شروط إطلاق سراح بعض الأسرى، بعد أن أبلغه فريق المفاوضات بمحاولات من الحركة لإعادة التفاوض على "صفقة غزة”

 

وأدعى مكتب نتنياهو أن "الحركة تطالب بإطلاق سراح أسرى فلسطينيين يعتبرون رموزًا للإرهاب، وهو ما يتعارض مع بند صريح يمنح إسرائيل حق الكلمتك على إطلاق سراح العديد من الأسرى"، وفق صحيفة "يديعوت أحرنوت".

وتعهد نتنياهو بعدم قبول أي تنازلات وأن فريق المفاوضات يجب أن يصر على الالتزام بما تم الاتفاق عليه، والرفض التام لما زعمه بـ"محاولات الابتزاز من قبل حماس".

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية إنه "رغم التوصل إلى اتفاق بشأن تفاصيل صفقة الرهائن، والتي ستدخل حيز التنفيذ الأحد المقبل، لا تزال هناك تفاصيل فنية لم يتم الانتهاء منها بعد".

وأضافت: "سيبقى الوفد الإسرائيلي المفاوض برئاسة رئيس الموساد دافيد برنياع حتى الخميس في الدوحة لاستكمال المحادثات حول تنفيذ الاتفاق".

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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