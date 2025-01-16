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النيابة العامة تحتج على تصريحات مدير عام شرطة تعز بشأن المتهم بقتل والد غدير الشرعبي - أخبار كلمتك

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النيابة العامة تحتج على تصريحات مدير عام شرطة تعز بشأن المتهم بقتل والد غدير الشرعبي - أخبار كلمتك

النيابة العامة تحتج على تصريحات مدير عام شرطة تعز بشأن المتهم بقتل والد غدير الشرعبي - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 16 يناير 2025 09:37 صباحاً - كلمتك/ خاص

احتجت النيابة العامة على تصريحات مدير شرطة تعز التى وردت في المؤتمر الصحفي الأخير, حول إفراج الأجهزة القضائية على المتهم في قضايا قتل سابقة وليد شعلة بطريقة أو بأخرى.

وقالت النيابة العامة في بيان، إنه بعد تصريحات مدير عام شرطة تعز: "قام رئيس نيابة استئناف تعز بتحرير مذكرة موجهة الى إدارة الشرطة أشار فيها الى تصريحه الذي تضمن إحالة عدد ثلاث قضايا للمتهم وليد كامل عبدالرقيب الملقب شلعه، وانه تم الافراج عنه من قبل الأجهزة القضائية بطريقة او بأخرى، بدون بيان ماهية الطريقة الأخرى".

وأشار البيان الى أنه: "لم ترد الى النيابة سوى قضية قتل واحدة صدر فيها حكم ابتدائي بالبراءة بسبب الإجراءات الهزيلة التي قامت بها أجهزة الشرطة، وتم استئناف الحكم من قبل النيابة العامة التي صححت إجراءات الشرطة، وصدور حكم استئنافي بإدانة المذكور والحكم عليه بالحبس وتسليم دية وقد افرج عنه بعد التنفيذ بالطرق القانونية".

وطالبت النيابة العامة شرطة محافظة تعز موافاتها بما يفيد استلامها للقضايا محل تصريح مدير عام الشرطة وكذا توضيح ماهية الطرق الأخرى في الافراج عن المتهم

في المقابل، قالت إدارة شرطة تعز في بيان، إن ما ورد في التصريح الصحفي لمديرها العام، كان استعراض عام ومختصر للشخصية الإجرامية للمذكور، ولم يوجه اللوم أو الإساءة لجهة معنية، وأن عبارة( بطريقة أو بأخرى) كانت إشارة مختصرة لتفاصيل لامجال لسردها في المؤتمر.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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