سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الخميس - أخبار كلمتك

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سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الخميس - أخبار كلمتك

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سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الخميس - أخبار كلمتك

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الخميس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 11:30 صباحاً - سعر الريال السعودى، شهد سعر الريال السعودي اليوم استقرارًا أمام الجنيه المصري، في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية، بحركة تداولات اليوم الخميس 16 يناير 2025. 

وتنشر "كلمتك" سعر الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، مع تحديث لحظي لأسعار العملات على مدار الساعة.

الريال السعودي 
سعر الريال السعودي 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

13.42 جنيه للشراء.

13.45 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري

13.38 جنيه للشراء.

13.45 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم
سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك مصر

13.38 جنيه للشراء.

13.45 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

13.39 جنيه للشراء.

13.45 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي

 

ماذا تعرف عن الريال السعودي؟ 

الريال السعودي هو الوحدة الأساسية لعملة السعودية، ويتكون الريال من 100 هللة - وجمعها هللات، ويصدر الريال السعودى عن البنك المركزي السعودي، قابل للتحويل إلى العملات الأجنبية ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدي من وإلى المملكة، كما أنه مرتبط بالدولار الأمريكي منذ 1986.

ويعود تاريخ الريال في بداياته إلى عهد الملك عبد العزيز وذلك بعد تحويل البلاد من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية، حيث صدر مرسوم ملكي برقم (2716) وتاريخ 7 جمادى الأولى 1351 هـ الموافق 22 سبتمبر 1932م، وتقرر استخدام لقب «ملك المملكة العربية السعودية» بدلًا من لقب «ملك الحجاز ونجد وملحقاتها» إلا أن هذا اللقب لم يظهر على النقود إلا في سنة 1354 هـ الموافقة لسنة 1935م، عندما جرى طرح أول نقد سعودي حمل الاسم الجديد للدولة بعد توحيدها، وكان ذلك على الريال الفضي الجديد وأجزائه من فئة نصف الريال، وفئة ربع الريال.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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