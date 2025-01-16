السبت المقبل.. انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 16 يناير 2025 01:37 مساءً - امتحانات الشهادة الإعدادية 2025.. تستعد المديريات والإدارات التعليمية في المحافظات، لانطلاق ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الحالي، من السبت المقبل الموافق 18 يناير الجاري.

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

ويبدأ الطلاب في أداء امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول من السبت المقبل 18 يناير الجاري، ويستمر الطلاب في أداء امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 حتى يوم الخميس المقبل الموافق 23 من نفس الشهر.

ضوابط امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

وحددت المديريات والإدارات التعليمية، ضوابط تنظيم سير امتحانات الشهادة الإعدادية 2025، وهي كالتالي:

- التزام الطلاب بحضور الامتحانات بالزي المدرسي.

- ممنوع ارتداء أزياء مخالفة بما لا يليق بالمظهر العام للطالب الملتزم.

- الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة.

- الحضور قبل بداية لجنة الامتحان بوقت كافي.

- عدم اصطحاب التليفون المحمول في امتحانات الصف الثالث الإعدادي للطلاب والملاحظين والمراقبين.

- عدم خروج الطلاب من لجنة الامتحانات قبل نهاية الوقت المخصص لهم.

- استخدام القلم الأزرق الجاف فقط للإجابة على الأسئلة.

- عدم استخدام أي لون آخر أو كوريكتور حتى لا يتعرض الطالب للتحويل للجنة خاصة.

- التأكد من الإجابة على كافة الأسئلة والمراجعة قبل تسليم الورقة.

- الالتزام بالهدوء وعدم إثارة الشغب في اللجان.

- كتابة البيانات بمنتهى الدقة وفي المكان المخصص لذلك فقط.

- التأكد من توقيع الملاحظين على ورقة إجابة الطالب.

- مغادرة المدرسة فورًا بعد انتهاء لجان امتحانات الصف الثالث الإعدادي مباشرة.

- ممنوع نهائيًا دخول أولياء الأمور المدرسة أثناء سير لجان الامتحانات لأى سبب من الأسباب.

- لا يوجد أي اعتذارات عن أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية.

- لا يجوز لمدير المدرسة التوقيع على أي اعتذار لأي منتدب لأعمال امتحانات الشهادة الإعدادية.

- لا يجوز لمدير المدرسة أن يوقع على أي إجازة اعتيادية لمن تم انتدابه لأعمال امتحانات الشهادة الإعدادية.