كأس مصر، إنبي يتقدم بهدف أمام الإسماعيلي في الشوط الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 03:40 مساءً - كأس مصر، تقدم فريق إنبي على نظيره الإسماعيلي بهدف دون رد بالشوط الأول من المباراة التي تقام على ستاد بتروسبورت، في افتتاح منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

أحرز هدف إنبي بنيران صديقة من لاعب الإسماعيلي محمد عمار في الدقيقة 6.

https://twitter.com/i/status/1879871453497082023

مباراة انبي والاسماعيلي

بدأ فريق إنبي المباراة بتسجيل هدفه الأول بهدف عكسي بعد كرة عرضية خدعت محمد عمار مدافع الإسماعيلي الذي شتت الكرة بالخطأ فارتدت داخل شباك فريقه.

وجاء ذلك مع محاولات الإسماعيلي لإدراك التعادل وسط إغلاق محكم لدفاع إنبي.

وحاول إنبي إحراز هدف تعزيز التقدم بعد محاولتين على المرمى الأولى تصدى لها حارس الإسماعيلي وأبعدها إلى ركنية، بينما الثانية جاءت أعلى المرمى.

وفي الدقيقة 44 جاء 3 تغييرات دفعة واحدة من الإسماعيلي قبل نهاية الشوط الأول بلحظات قليلة.

تشكيل إنبي أمام الاسماعيلي

وأعلن محمد اسماعيل المدير الفني لفريق إنبي تشكيل الفريق لمواجهة الإسماعيلي

وجاء تشكيل إنبي كالتالي:

وتواجد على دكة البدلاء كل من:

رضا السيد - محمد أوسام - أحمد جمال - تيندرى مونوفو - حسام ايفونا - رفيق كبو - أحمد أوفا - خالد احمد حسن - شيكو محارب



تشكيل الإسماعيلي أمام إنبي

وأعلن حمد إبراهيم المدير الفني للإسماعيلي تشكيل لاعبيه استعدادا للقاء منافسه إنبي

وجاء تشكيل الإسماعيلي جاءت كالتالي..

حارس مرمى..كمال السيد.

الدفاع.. حاتم سكر ، محمد عمار،عبد الكريم مصطفى،

الوسط.. محمد خطاري،عبد الرحمن الدح،عماد حمدي ،محمد حسن،إيريك تراوري،على الملواني

الهجوم.. حسن صابر.

البدلاء.. أحمد عادل،محمد بيومي،هشام محمد، محمد عبد السميع،عبد الله محمد،عمر القط ،مروان حمدي، نادر فرج ،عبد الرحمن كتكوت.

مباراة الإسماعيلي وإنبي

ويسعى الإسماعيلى للثأر من إنبي بعدما فاز الفريق البترولى على الدراويش بهدف نظيف أحرزه مصطفى شكشك في بطولة الدوري المصري هذا الموسم.

ومن المقرر أن يواجه المتأهل من مباراة اليوم بين إنبي والإسماعيلي، المتأهل من مواجهات بيراميدز أو المنصورة مع المقاولون بالدور ربع النهائي “دور الثمانية ”.

وكان فريق الإسماعيلى تأهل إلى دور الـ16 بعد الفوز على طنطا بهدف نظيف بدور الـ32، فيما تأهل فريق إنبى علي حساب حرس الحدود بهدف نظيف.

مباراتان مؤجلتان في دور الـ 32

ويقام الثلاثاء الموافق 4 فبراير المقبل، المباراتان المؤجلتان من دور الـ32 بكأس مصر، حيث تجمع الأولى بين المصري البورسعيدي ووادي دجلة، في تمام الثانية والنصف عصرا، على ستاد السويس الجديد.

أما الثانية، يواجه من خلالها بيراميدز نظيره المنصورة، في نفس اليوم ذاته، في تمام الخامسة والنصف مساء، على ستاد الدفاع الجوي.

الأهلي خارج منافسات كأس مصر

وتشهد مسابقة كأس مصر في الموسم الحالي غياب النادي الأهلي، بقرار عقابي من لجنة المسابقات باتحاد الكرة، بعد اعتذاره عن استكمال المسابقة في النسخة الماضية من دور الـ 16، ليتم استبعاده من المسابقة هذا الموسم وتغريمه مليون جنيه تنفيذا للائحة البطولة.

بيراميدز حامل اللقب

ويحمل بيراميدز لقب النسخة الماضية من بطولة كأس مصر، عقب فوز في المباراة النهائية على زد إف سي بهدف مقابل لا شيء، في مباراة أقيمت على ملعب برج العرب.

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