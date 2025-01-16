مشاهير العرب - «الأصيلة».. خالد سليم يوجه رسالة لـ ياسمين عبد العزيز لهذا السبب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 16 يناير 2025 06:51 مساءً - وجه الفنان خالد سليم رسالة تهنئة إلى الفنانة ياسمين عبد العزيز بمناسبة عيد ميلادها الذي يحل اليوم.

وكتب خالد سليم عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلا: «النهاردة عيد ميلاد ياسمين عبد العزيز.. الفنانة الجميلة أوي وروحها أجمل، وقلبها أجمل وأجمل.. الإنسانة الأصيلة اللي بتحب كل اللي حواليها، الحقانية أوي وصاحبة كل صحابها الحقيقيين».

وتوجه خالد سليم بالدعاء لـ ياسمين عبد العزيز قائلا: «ربنا يسعدك وتكون السنة الجديدة في حياتك حلوة وتكون كلها صحة وسعادة ونجاح وستر من ربنا ومحبة من كل الناس أكتر وأكتر، ربنا يخليكي لأولادك ولجمهورك وكل حبايبك، ومسلسلنا «وتقابل حبيب»، إن شاء الله يكسر الدنيا في السنة الحلوة دي ربنا يخليكي لأولادك ولجمهورك ولكل حبايبك».

أبرز أعمال ياسمين عبد العزيز

تواصل الفنانة ياسمين عبد العزيز تصوير أحدث أعمالها الدرامية «وتقابل حبيب» الذي يسجل التعاون الثاني بينها وبين كريم فهمي، ومن المقرر عرضه خلال ماراثون دراما رمضان 2025.

مسلسل وتقابل حبيب من بطولة الثنائي ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي ويشاركهما البطولة كوكبة من النجوم أبرزهم: خالد سليم، نيكول سابا، محمود ياسين جونيور، بسنت شوقي، أنوشكا، والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري، وإنتاج شركة سينرجي.

وينتمي مسلسل وتقابل حبيب إلى نوعية مسلسلات الـ 30 حلقة، تدور أحداثه في إطار الدراما الاجتماعية الرومانسية.

يذكر أن مسلسل «ضرب نار»، الذي تم عرضه خلال الموسم الرمضاني 2023، كان آخر أعمال الفنانة ياسمين عبد العزيز، وحقق نجاحًا كبيرًا وقتها، وتناول العمل قصة جابر الذي يسافر من الصعيد، إلى القاهرة بسبب الثأر، ويلقيه القدر في طريق مهرة، السيدة المكافحة التي تربي شقيقيها، وتنشأ بينهما قصة حب يتحديان بها ظروفهما الصعبة.

مسلسل ضرب نار، بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضي، سهير المرشدي، انتصار، إيمان السيد، ماجد المصري، والعمل من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج مصطفى فكري.