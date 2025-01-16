تفاصيل الحالة الصحية للفدائي عبد المنعم قناوي.. فيديو - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 16 يناير 2025 09:56 مساءً - كشف محمد عبد المنعم قناوي، نجل الفدائي عبد المنعم قناوي، حالة والده الصحية، بعد نقله لمستشفى المعادي العسكري.
وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، علق محمد قناوي قائلا: "تم نقل الوالد لمستشفى المعادي العسكري، لتقديم الدعم المادي والمعنوي اللازم".
وشدد على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الدفاع وبعض أجهزة القوات المسلحة اطمأنوا على الفدائي علي عبد المنعم، فور علمهم بحالته الصحية.
ودعا مصطفى بكري بالشفاء العاجل للفدائي عبد المنعم قناوي، ودوام الصحة والعافية له خلال محنته المرضية.
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