شرطة محافظة البيضاء تنفي تطهير منطقة حنكة ال مسعود - أخبار كلمتك

اصدرت شرطة محافظة البيضاء بيان استنكرت فيه البيان الذي اصدرته مليشيات الحوثيين الذي زعمت فيه تطهير منطقة حنكة ال مسعود من العناصر الارهابية



واكدت شرطة البيضاء ان هذه المزاعم ليست الا محاولة مكشوفة لتغطية جرائم الحرب والانتهاكات السافرة التي ارتكبتها المليشيات بحق المدنيين العزل من قتل وتشريد وتدمير للمنازل والمساجد والمزارع

وقالت شرطة البيضاء في بيانها ان وصف اهالي حنكة ال مسعود بالعناصر الارهابية هو افتراء فاضح يستخدم لتبرير جرائمهم الوحشية التي استهدفت الابرياء بمن فيهم النساء والاطفال وان هذه الجرائم تكشف الوجه الحقيقي لمليشيا الحوثي التي تعمل على فرض مشروعها الطائفي في انتهاك صارخ لقيم الوطنية والانسانية ، وتعتبر هذه الجريمة للنكراء انتهاكا صارخا حيث تم تفجير عدد تسعه منازل واحراق سبعة منازل اخرى وقصف منازل المواطنين بمختلف الاسلحة المتوسطة والثقيلة وبالطيران المسير وبطريقة عشوائية وتشريد النساء والاطفال وشن حملة اعتقالات طالت مايقارب اربعمائة شخص من ابناء القرية منهم اطفال وكبار سن بطريقة تعسفية ونقلهم الى معتقلات تابعة لهم

ودعت شرطة محافظة البيضاء في بيانها المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والانسانية الى تحمل مسؤولياتها ازاء هذه الجرائم التي ترتكبها مليشيات الحوثي في محافظة البيضاء ، كما نطالب بتوثيق هذه الجرائم التي ترتقي الى مستوى جرائم حرب وفضح الاكاذيب والمزاعم التي تروجها المليشيات الحوثية الارهابية

ان الحكومة الشرعية الدستورية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي لن تتوانى عن بذل كل الجهود لتحرير محافظة البيضاء من قبضة هذه المليشيات الاجرامية ولن تترك ابناء المحافظة فريسة لممارسات الحوثي النكراء ، كما ندعو كافة ابناء البيضاء الى التكاتف ووحدة الصف لمواجهة هذا العدوان البربري الغاشم ، مؤمنين بان العدالة ستنتصر وان النصر قريب باذن الله



رحم الله الشهداء الابرار ونسال الله الشفاء العاجل للجرحى

صادر عن ادارة عام شرطة محافظة البيضاء



بتاريخ ١٦ يناير ٢٠٢٥م

بدر مقيبلي