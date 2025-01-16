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مشاهير العرب - أمير كرارة ينشر صورة جديدة من كواليس فيلم «الشاطر» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - أمير كرارة ينشر صورة جديدة من كواليس فيلم «الشاطر» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أمير كرارة ينشر صورة جديدة من كواليس فيلم «الشاطر» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 16 يناير 2025 09:41 مساءً - نشر الفنان أمير كرارة، صورة من كواليس تصوير فيلم «الشاطر»، والذي من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

وظهر أمير كرارة، خلال الصورة التي شاركها عبر ستوري حسابه بموقع الصور والفيديوهات «إنستجرام» بجانب سيارة مقلوبة، في إشارة منه إلى أن العمل يتضمن مشاهد أكشن كثيرة.

أبطال فيلم الشاطر

يضم فيلم الشاطر في بطولته عدد من الفنانين أبرزهم: هنا الزاهد، مصطفى غريب، عادل كرم، والعمل من تأليف وإخراج أحمد الجندي.

آخر أعمال أمير كرارة

وكان مسلسل بيت لرفاعي آخر أعمال الفنان أمير كرارة، وعرض العمل ضمن موسم مسلسلات رمضان 2024.

وشارك أمير كرارة في بطولة مسلسل بيت الرفاعي عدد من الفنانين أبرزهم: أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفي، تامر نبيل، صفاء الطوخي، ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبد الله، مصطفى عباس وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجي.

أحداث مسلسل بيت الرفاعي

دارت أحداث مسلسل بيت الرفاعي في إطار من الأكشن، حيث دخل أمير كرارة خلال الأحداث في صراعات عديدة تجعل المشاهد ينتظر معرفة تطورها بلهفة شديدة، وهو ما يحرص عليه كرارة في كل أعماله الفنية.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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