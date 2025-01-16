مشاهير العرب - ياسمين عبد العزيز سبب عودة مي عز الدين بعد وفاة والدتها «صور» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 16 يناير 2025 09:21 مساءً - أثارت الفنانة مي عز الدين، اهتمام قطاع كبير من المتابعين عبر منصات التواصل الاجتماعي وتريند «جوجل» خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما كشفت عن الدعم الكبير الذي قدمته لها ياسمين عبد العزيز في أزمتها الصحية عقب وفاة والدتها خاصة بعد دخولها في حالة انهيار عصبي.

تفاصيل دعم ياسمين عبد العزيز لـ مي عز الدين

«نصيحتك اللي قوتني» بهذه الكلمات، كشفت مي عز الدين، عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» خلال احتفالها بعيد ميلاد ياسمين عبد العزيز عن دعمها لها قائلة: «كل سنة وأنتِ ناجحة ومنورة، كل سنة وأنتِ قوية وروحك نضيفة، كل سنة وأنتِ جدعة بميت رجل، كل سنة وأنتِ قمر من جوا ومن برا، كل سنة وأنتِ ربنا حافطك يا ست البنات».

وأضافت مي عز الدين: «أنا سمعت نصيحتك، ودا اللي قواني انزل واشتغل، ربنا يطبطب على قلبك زي ما طبطبتي عليا، مش هنسالك مساندتك ليا في وفاة ماما، بحبك».

آخر أعمال ياسمين عبد العزيز

ومن ناحية أخرى، تواصل ياسمين عبد العزيز تصوير أحدث أعمالها الدرامية «وتقابل حبيب» الذي يسجل التعاون الثاني بينها وبين كريم فهمي، ومن المقرر عرضه خلال مارثون دراما رمضان 2025.

مسلسل وتقابل حبيب من بطولة الثنائي ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي ويشاركهما البطولة عدد من النجوم أبرزهم: خالد سليم، نيكول سابا، محمود ياسين جونيور، بسنت شوقي، أنوشكا، والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري، وإنتاج شركة سينرجي.

وينتمي مسلسل وتقابل حبيب إلى نوعية مسلسلات الـ 30 حلقة، ومن المقرر ا تدور أحداثه في في إطار الدراما الاجتماعية الرومانسية.