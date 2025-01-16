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«الإعلامية روان أبو العينين»: غزة ستظل محفورة في ذاكرة العالم وسترفع شعار الأمل للجميع - أخبار كلمتك

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«الإعلامية روان أبو العينين»: غزة ستظل محفورة في ذاكرة العالم وسترفع شعار الأمل للجميع - أخبار كلمتك

«الإعلامية روان أبو العينين»: غزة ستظل محفورة في ذاكرة العالم وسترفع شعار الأمل للجميع - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 16 يناير 2025 09:56 مساءً - عبرت الإعلامية روان أبو العينين عن فرحة الشعب الفلسطيني بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بعد جهود مصرية قطرية أمريكية.

ووصفت روان أبو العينين قطاع غزة قبل الاتفاق وبعده قائلة "القطاع كان يصرخ أبناؤه من مرارة الحصار، سيعيش اليوم لحظة فارقة، بعد أن حُفرت غزة في ذاكرة العالم بصور الحروب، ولن ينسى التاريخ أو يتجاهل قوة وصلابة وصمود الشعب الفلسطيني، مضيفة "ستُكتب اليوم في صفحة جديدة من التغيير، وسترفع شعار الأمل للجميع".

استعرضت الإعلامية روان أبو العينين تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بالقاهرة، عبر وساطة مصرية، قطرية، وأمريكية.

وقالت روان أبو العينين خلال برنامج «حقاق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»: "مع تحديد آليات لتبادل الأسرى والرهائن، مما يفتح بابًا لمستقبل جديد بعد سنوات من الصراع يدخل الاتفاق حيز التنفيذ في 19 يناير 2025 ويشمل 3 مراحل رئيسية":

المرحلة الأولى تنفذ على مدار 42 يومًا وتشمل:

- وقف العمليات العسكرية مؤقتًا.

- انسحاب القوات الإسرائيلية لمسافة 700 متر من حدود قطاع غزة.

- تعليق النشاط الجوي العسكري الإسرائيلي لمدة 10 ساعات يوميًا و12 ساعة في أيام إطلاق سراح المحتجزين.

- الإفراج عن نحو 2000 أسير فلسطيني، منهم 250 محكوم عليهم بالسجن المؤبد و1000 تم اعتقالهم بعد 7 أكتوبر 2023.

- فتح معبر رفح بعد 7 أيام من بدء المرحلة، لمرور 600 شاحنة مساعدات يوميًا، منها 50 شاحنة وقود مع تخصيص 300 شاحنة للشمال.

- تبادل الأسرى والمحتجزين بين حماس وإسرائيل، مع الإفراج عن 33 محتجزًا إسرائيليًا مقابل 30 أسيرًا فلسطينيًا من الأطفال والنساء.

ونوهت روان أبو العينين أن المرحلة الـ2 تنفذ على مدار 42 يومًا وتتمثل فيما يأتي:

- وقف دائم للعمليات العسكرية.

- استئناف عمليات تبادل الأسرى.

- انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة.

وبشأن المرحلة الـ3 تنفذ على مدار 42 يومًا أضافت روان أنه سيتم تبادل جثامين الموتى بين الطرفين، وتنفيذ خطة إعادة إعمار غزة على مدى 3 إلى 5 سنوات، تشمل إعادة بناء المنازل والبنية التحتية، علاوة على فتح جميع المعابر للسماح بحرية حركة الأشخاص والبضائع.

هذا الاتفاق جاء بعد أكثر من عام ونصف من الصراع المدمر، الذي وصلت فيه أعداد الضحايا إلى أرقام مفزعة.

وحول الآثار الإنسانية للصراع شددت على أنه منذ بداية الصراع في 7 أكتوبر 2023، بلغ عدد الشهداء الفلسطينيين حوالي 46، 707، وعدد المصابين 110، 265، وقُتل 1، 478 إسرائيليًا، منهم 405 جنود، بينما تم تدمير أكثر من 200، 000 منزل في غزة.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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