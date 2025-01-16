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الرياضة - 09:41 - عاجل.. فابريزيو رومانو يعلن انتقال عمر مرموش إلى مانشستر سيتي - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:41 - عاجل.. فابريزيو رومانو يعلن انتقال عمر مرموش إلى مانشستر سيتي - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:41 - عاجل.. فابريزيو رومانو يعلن انتقال عمر مرموش إلى مانشستر سيتي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 16 يناير 2025 09:41 مساءً - كشفت تقارير صحفية عالمية اليوم، أن صفقة عمر مرموش، النجم المصري المحترف في صفوف آينتراخت فرانكفورت، تمت بشكل نهائي إلى مانشستر سيتي.

ويقدم عمر مرموش أداءً مميزًا خلال الموسم الحالي فقد شارك في 26 مباراة في جميع المسابقات سجل خلالها 20 هدفًا وقدم 14 تمريرة حاسمة، مما يجعله مساهماً في 34 هدفًا لفريقه.

كما أن مرموش يحل في المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري الألماني برصيد 15 هدفاً بعد هداف بايرن ميونخ هاري كين.

وذكر الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو، مساء اليوم، عبر حسابه على "فيس بوك": "مانشستر سيتي وافق على كل الأمور المتعلقة بصفقة عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت".

فابريزيو رومانو

وواصل: "الاتفاق ساري بعد مفاوضات طويلة، كل شيء جاهز لانضمام النجم المصري إلى جانب كتيبة بيب جوارديولا الآن".

وأضاف: "أينتراخت فرانكفورت قبلت الاقتراح، عمر مرموش لن يلعب نهاية هذا الأسبوع أمام بوروسيا دورتموند".

واختتم: "فيتور ريس، خوسانوف والآن مرموش! جميعها صفقات مانشستر سيتي في الشتاء".

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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