الرياضة - 09:21 - «مصطفى بكري»: الرئيس السيسي واجه كل الضغوط ورفض 200 مليار دولار حفاظا على فلسطين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 16 يناير 2025 09:21 مساءً - قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي بذل جهودا كبيرة من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، لافتاً إلى أن الرئيس تحدى وواجه الضغوط التي كانت تمارس على مصر من أجل تهجير الفلسطينيين". مشيراً إلى أنه "تم إغراءنا بأكثر من 200 مليار دولار للسماح بتصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين إلى سيناء".

وأضاف بكري، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد" أن مصر كانت في المقدمة منذ اللحظات الأولى للحرب، والرئيس السيسي وجه رسائل للقادة العرب والأجانب ليكون هناك موقف موحد دعماً للقضية الفلسطينية".

وأوضح أن المخابرات العامة المصرية بذلت جهوداً مضنية من أجل التوصل إلى قف إطلاق النار.