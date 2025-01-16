الرياضة - 09:21 - «مصطفى بكري»: الرئيس السيسي واجه كل الضغوط ورفض 200 مليار دولار حفاظا على فلسطين - أخبار كلمتك

صندوق الطرق يستكمل هذا الامر السار في لحج (تفاصيل) - أخبار كلمتك

صندوق الطرق يستكمل هذا الامر السار في لحج (تفاصيل) - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:06 - مشاهدة مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو بث مباشر في كأس ملك إسبانيا اليوم - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:06 - مشاهدة مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو بث مباشر في كأس ملك إسبانيا اليوم - أخبار كلمتك

تراجع سعر الدولار في البنوك المصرية مساء اليوم الخميس 16 يناير 2025 - أخبار كلمتك

تراجع سعر الدولار في البنوك المصرية مساء اليوم الخميس 16 يناير 2025 - أخبار كلمتك

أخبار الاقتصاد اليوم: الذهب عيار 24 يسجل 4354 جنيها.. السعودية أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية السلعية خلال 2024... أسعار فوانيس رمضان 2025 بالمحال التجارية - أخبار كلمتك

أخبار الاقتصاد اليوم: الذهب عيار 24 يسجل 4354 جنيها.. السعودية أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية السلعية خلال 2024... أسعار فوانيس رمضان 2025 بالمحال التجارية - أخبار كلمتك

جدول ترتيب الدوري الممتاز بعد ختام الجولة الثامنة بفوز الزمالك والمصري - أخبار كلمتك

جدول ترتيب الدوري الممتاز بعد ختام الجولة الثامنة بفوز الزمالك والمصري - أخبار كلمتك

عمر مرموش يكشف قصة رفضه اللعب لمنتخب كندا ومعاناته مع نادي فولفسبورج - أخبار كلمتك

عمر مرموش يكشف قصة رفضه اللعب لمنتخب كندا ومعاناته مع نادي فولفسبورج - أخبار كلمتك

بن غفير يهدد بالاستقالة من حكومة الاحتلال حال التصديق على صفقة الأسرى  - أخبار كلمتك

بن غفير يهدد بالاستقالة من حكومة الاحتلال حال التصديق على صفقة الأسرى  - أخبار كلمتك

روايات مصرية للجيب تطرح "تأملات في أسماء الله الحسنى" لوجيه يعقوب بمعرض الكتاب - أخبار كلمتك

روايات مصرية للجيب تطرح "تأملات في أسماء الله الحسنى" لوجيه يعقوب بمعرض الكتاب - أخبار كلمتك

تفاصيل الحالة الصحية للفدائي عبد المنعم قناوي.. فيديو - أخبار كلمتك

تفاصيل الحالة الصحية للفدائي عبد المنعم قناوي.. فيديو - أخبار كلمتك

السفيرة نميرة نجم: الفشل كان مصير اتفاق غزة لولا جهود الوساطة المصرية - أخبار كلمتك

السفيرة نميرة نجم: الفشل كان مصير اتفاق غزة لولا جهود الوساطة المصرية - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 09:21 - «مصطفى بكري»: الرئيس السيسي واجه كل الضغوط ورفض 200 مليار دولار حفاظا على فلسطين - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 09:21 - «مصطفى بكري»: الرئيس السيسي واجه كل الضغوط ورفض 200 مليار دولار حفاظا على فلسطين - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:21 - «مصطفى بكري»: الرئيس السيسي واجه كل الضغوط ورفض 200 مليار دولار حفاظا على فلسطين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 16 يناير 2025 09:21 مساءً - قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي بذل جهودا كبيرة من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، لافتاً إلى أن الرئيس تحدى وواجه الضغوط التي كانت تمارس على مصر من أجل تهجير الفلسطينيين". مشيراً إلى أنه "تم إغراءنا بأكثر من 200 مليار دولار للسماح بتصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين إلى سيناء".

وأضاف بكري، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد" أن مصر كانت في المقدمة منذ اللحظات الأولى للحرب، والرئيس السيسي وجه رسائل للقادة العرب والأجانب ليكون هناك موقف موحد دعماً للقضية الفلسطينية".

وأوضح أن المخابرات العامة المصرية بذلت جهوداً مضنية من أجل التوصل إلى قف إطلاق النار.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

أتلتيكو مدريد يضرب إلتشي برباعية ويتأهل لربع نهائي كأس ملك إسبانيا - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق