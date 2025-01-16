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الدوري الإيطالي، إنتر ميلان يسقط في فخ التعادل 2-2 أمام بولونيا - أخبار كلمتك

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الدوري الإيطالي، إنتر ميلان يسقط في فخ التعادل 2-2 أمام بولونيا - أخبار كلمتك

الدوري الإيطالي، إنتر ميلان يسقط في فخ التعادل 2-2 أمام بولونيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 12:00 صباحاً - الدوري الإيطالي، انتهت مباراة إنتر ميلان أمام ضيفه بولونيا، بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب جوزيبي مياتزا، المؤجل من الجولة 19 بالدوري الإيطالي.

تقدم بولونيا بالهدف الأول في الدقيقة 15 عن طريق سانتياجو كاسترو، ثم تعادل إنتر ميلان في الدقيقة 19 عن طريق دينزل دومفريز، وخطف اللاعب لاوتارو مارتينيز هدف التقدم الثاني للإنتر في الدقيقة 1+ 45. 

وفي الشوط الثاني نجح فريق بولونيا في تسجيل هدف التعادل الثاني عن طريق إيميل هولم في الدقيقة 64 

أعلن سيموني إنزاجي المدير الفني لـ إنتر ميلان، تشكيل فريقه استعدادا للقاء بولونيا، وعاد الفرنسي ماركوس تورام، مهاجم إنتر، إلى خط هجوم النيراتزوري بعدما غاب لعدة أيام بسبب الإصابة، ليشكل ثنائية في الهجوم مع لاوتارو مارتينيز.

بولونيا الايطالي، كلمتك

تشكيل إنتر ميلان أمام بولونيا

يدخل فريق إنتر ميلان مباراته أمام بولونيا بتشكيل يضم كلا من:

سومير، دارميان، دي فري، باستوني، دومفريس، باريلا، أصلاني، زيلينسكي، ديماركو، تورام، لاوتارو.

تشكيل بولونيا في مواجهة إنتر ميلان

في المقابل يدخل فريق بولونيا مباراته أمام إنتر ميلان بتشكيل مكون من:

سكوروبسكي، هولم، بوكيما، كاسيلي، ليكوجيانيس، مورو، فريلير، أورسوليني، أودجارد، ندوي، كاسترو.

ترتيب الفريقين في الدوري الإيطالي

بهذه النتيجة حصد إنتر ميلان نقطة واحدة رفعت رصيده إلى 44 نقطة في المركز الثاني، فيما ارتفع رصيد بولونيا إلى 30 نقطة في المركز الثامن 

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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